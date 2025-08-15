Evita la multa de miles de pesos: Hoy No Circula sabatino del 16 de agosto en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula no descansa ni los fines de semana, por lo cual la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que este sábado 16 de agosto, el programa de movilidad se amplía afectando a más conductores dentro de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que se dio a conocer que este programa aplica en todas las alcaldías de la CDMX, así como en algunos municipios conurbados del Edomex por reglamentos oficiales.

¿Qué autos no circulan este sábado 16 de agosto?

De acuerdo con el calendario publicado por la CAMe en sus plataformas de redes sociales, por ser el tercer sábado de agosto el Hoy No Circula aplica para todos los vehículos con terminación de placa impar, es decir, 1, 3, 5, 7, y 9 que cuenten con holograma de verificación 1.

Por otro lado, se detalló que todos los vehículos sin importar modelo, color de engomado y terminación de placa que cuenten con holograma de verificación 2, tampoco podrán circular en la CDMX y algunos municipios del Edomex.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, el horario de este programa aplica desde las 5:00 de la mañana y se mantiene hasta las 10:00 de la noche tanto en la capital del país como en el Edomex.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula este 16 de agosto?

Entre los vehículos exentos al programa están los híbridos, eléctricos, autos con placa de personas con discapacidad y motocicletas.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/PjjBtVDZl1 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 10, 2025

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy no Circula?

En caso de que los ciudadanos hagan caso omiso al Hoy No Circula es importante señalar que se pueden hacer acreedores a multas que van de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos mexicanos, esto dependiendo del caso del infractor.

Más allá de ello, los policías de tránsito y autoridades correspondientes están autorizadas en remitir el vehículo al corralón para colocar la multa correspondiente.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No circula?

Los municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula este sábado 16 de agosto son los siguientes:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

