Cachitos ganadores del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional 2 de septiembre

La Lotería Nacional reveló los cachitos ganadores del Sorteo Mayor número 3985 y el premio mayor de 21 millones de pesos fue para el boleto 41118 después de que la suerte lo acompañara durante el juego.

La lista completa de ganadores fue compartida por la Lotería Nacional a través de sus redes sociales y en donde destacó que el segundo premio, con un equivalente de 2 millones 550 mil pesos fue para el número afortunado 15869.

¡La lista completa de premios del #SorteoMayor No. 3985 ya está disponible! 🎉



Revísala aquí 📲 https://t.co/PtQEA9ZwZa



¡Les deseamos suerte! 🤞🏽

¿Cuáles fueron los cachitos ganadores del Sorteo Mayor 3985?

Premio de 2 millones 550 mil pesos: 15869

Premio de 900 mil pesos: 08039

Premio de 240 mil pesos: 49563

Premio de 240 mil pesos: 51869

Premio de 240 mil pesos: 06577

Premio de 240 mil pesos: 56724

Premio de 120 mil pesos: 51966

Premio de 120 mil pesos: 45102

Premio de 120 mil pesos: 10984

Premio de 120 mil pesos: 26963

Premio de 120 mil pesos: 06523



¡Aquí tienes la pizarra de premios del #SorteoMayor No. 3985! 🥳

El premio mayor es para: 41118. 🎉

2 | SEP | 2025 🗓️

Consulta la lista completa de resultados a partir de las 23:00 horas en nuestras redes sociales o en https://t.co/8xXsEZJBXy

¿Cuándo se realiza el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional?

El Sorteo Mayor se celebra todos los martes y en él participan 60 mil billetes que van del 00001 al 60 mil. Se realiza en 3 series y ofrece un total de 66 millones 99 mil pesos repartidos en 18 mil 760 premios.

¿Cuánto cuesta un cachito del Sorteo Mayor?

Cada uno de los cachitos del Sorteo Mayor tiene un precio de 30 pesos, mientras de el costo de una serie, que es equivalente a 20 cachitos es de 600 pesos. Por otra parte, el costo de las tres series (60 cachitos) es de 1 mil 800 pesos, por lo que el participante tiene más probabilidades de ganar.

