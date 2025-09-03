Lorena amenaza Colima y Jalisco; así afectará el clima del resto del país

¿Sabes cómo estará el clima hoy? Las autoridades recomendaron desde ayer (02.09.2025) a la población del noroeste del país tomar precaucaciones ante los efectos del ciclón Lorena, que tocará tierra el viernes en Baja California Sur y que podría evolucionar a huracán en los próximos días.

También hicieron un llamado a tomar medidas preventivas cerca de las costas de Colima, donde la tormenta está en desarrollo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el clima de hoy la tormenta tropical Lorena podría convertirse en huracán frente a las costas de Baja California Sur, provocando lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en el noroeste y occidente del país.

El frente frío 1 se mantendrá como estacionario en el noreste, generando lluvias y vientos de hasta 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

La onda tropical número 30 ocasionará lluvias fuertes en el sureste y sur, mientras que un canal de baja presión y humedad del Pacífico y Golfo provocarán lluvias muy fuertes en el centro y oriente del país.

Asimismo persistirá el ambiente caluroso, con temperaturas superiores a 40 °C en Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Estados donde lloverá hoy miércoles 3 de septiembre 2025

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (centro y sureste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y oeste) y Sinaloa

(sur), Sonora (centro y sureste), (suroeste), Durango (noroeste y oeste) y Sinaloa Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca , Chiapas, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Veracruz

, Chiapas, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Veracruz Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila y Quintana Roo

¿En qué estados hará calor hoy miércoles?

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa , Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán

, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos

Estados con bajas temperaturas por sistema frontal 1

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Recomendaciones ante tormenta tropical Lorena

Evitar cruzar ríos, arroyos o pasos de agua, no transitar cerca de laderas que puedan registrar deslizamientos, retirar de azoteas objetos que los vientos puedan arrastrar y limitar la movilidad ante lluvias intensas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.