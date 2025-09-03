Tips para reducir la basura electrónica y evitar riesgos a la salud según Profeco

Evitar hacer compras impulsivas, buscar empresas especializadas en reparación de dispositivos y la adquisición de productos reacondicionados, son algunos de los tips que emitió la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para reducir la basura electrónica generada por las y los mexicanos.

Y es que este tipo de desechos pueden dar paso a la obsolescencia programada que a su vez, podría provocar severas afectaciones en la salud de las personas y el medio ambiente. Los tips generales para reducir la basura electrónica son:

Consumo responsable

Apoyo a la reparación

Compra de productos reacondicionados

Comprar productos duraderos y garantizados

Reciclaje y donación de aparatos

Venta de segunda mano

¿Qué es la obsolescencia programada en artículos electrónicos?

La obsolescencia programada generada por este tipo de desechos electrónicos puede provocar daños en la salud y el medio ambiente, pues en muchas ocasiones este tipo de herramientas que quedan en desuso liberan sustancias tóxicas que se filtran en el subsuelo y contaminan el agua y la tierra.

Dentro de la Revista del Consumidor de septiembre de este 2025, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que el desecho de estos productos también generan emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual deriva en el cambio climático.

Tipos de basura electrónica según Profeco

La Profeco señaló cinco puntos en específico sobre la obsolescencia programada y la basura electrónica , la cual se puede generar bajo los siguientes tipos:

Física: Los productos se fabrican con materiales de baja calidad para hacer que el usuario vuelva a comprar

Estética: Se fabrica con un diseño que se vuelve anticuado con el paso del tiempo, lo cual motiva a su reemplazo innecesario

Funcional: Aunque el producto sigue funcionando, ya no es compatible con nuevas actualizaciones

Indirecta: Un producto electrónico queda en inutilizable por falta de refacciones

Percibida: La persona cree que ya no funciona a pesar de que aún sigue siendo útil

¿Cómo combatir la obsolescencia programada y la basura electrónica?

Entre los desafíos que la Profeco destacó para combatir este tipo de prácticas, se destacó el de fortalecer la gestión de residuos electrónicos, pues se mencionó que esto es crucial para mejorar la infraestructura y los procesos para la recolección, reciclaje y disposición segura de los mismos.

Por otro lado, se señaló que se debe fomentar la economía circular, así como el regular la obsolescencia programada.

México, de los principales países en América Latina en generar basura electrónica

Es importante señalar que de acuerdo con la misma Profeco, México se encuentra entre los principales países generadores de basura electrónica de América Latina, pues se detalló que se generan aproximadamente 1.2 millones de toneladas métricas, lo cual equivale a llenar cuatro veces el Estadio Azteca.

