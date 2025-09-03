Suspenden clases en Baja California Sur y paran labores en lugares cercanos a la costa

El Gobierno de Baja California Sur suspendió clases en todos los niveles educativos de escuelas tanto públicas como privadas ante el acercamiento del huracán Lorena categoría 1. Además, los trabajos de gobierno y algunos negocios cerraron sus puertas por órdenes de las autoridades.

Los municipios en donde se suspendieron las clases y labores son Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé con el objetivo de que la población tome precauciones y se eviten pérdidas humanas y materiales.

Suspenden consulta externa en centros de salud

Las autoridades señalaron que la consulta externa está temporalmente suspendida en todos los centros de salud en Los Cabos, pero se mantienen en funcionamiento los servicios de urgencias en los hospitales operados por el IMSS-Bienestar.

¿Qué estadose stán en alerta por el huracán Lorena?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), además de Baja California Sur, hay cinco estados en alerta por los efectos que pueda provocar el fenómeno meteorológico y son Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Baja California.

¿En dónde se instalaron refugios temporales?

Con el objetivo de que los habitantes se protejan del paso del fenómeno, el Gobierno del Estado de Baja California Sur habilitó refugios temporales del Plan A en el municipio de Los Cabos. Su ubicación es la siguiente:

Escuela Preparatoria CBTIS No. 256

Escuela Primaria Héroes de 1847

Escuela Telesecundaria No.29 Profesora Carmen Fisher Cota

Escuela Primaria Fernando I. Cota Sánchez

Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río

