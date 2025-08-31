Transportistas del Edomex anuncian mega paro de labores y colapsarán calles con bloqueos

Transportistas del Valle de Toluca, Estado de México, realizarán un mega paro de labores este lunes 1 de septiembre, además de bloqueos en puntos clave para exigir el aumento en la tarifa del pasaje ante la falta de respuesta por parte de las autoridades de la entidad.

El mega paro de transportistas coincide con el regreso a clases de miles de estudiantes con motivo del inicio del ciclo escolar 2025-2026, por lo que se prevé que los bloqueos y suspensiones de los servicios de movilidad afecten a miles de personas.

Transportistas bloquean la carretera México-Pachuca: Piden justicia por violación de menores [VIDEO] Transportistas exigen justicia por violación de dos menores en Hidalgo y colapsan la carretera México-Pachuca; circulación solo es por un carril.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cómo será el mega paro de transportistas en Toluca?

Concesionarios de transporte público paralizarán las principales vialidades de acceso a Toluca el lunes hasta que las autoridades estatales se acerquen a establecer un diálogo para tratar el tema del aumento del pasaje.

En el paro participarán aproximadamente 2 mil unidades y 30 empresas de transporte público, lo que significará una afectación significativa para los habitantes del Valle de Toluca.

¿En dónde habrá bloqueos de transportistas?

Los cierres y bloqueos se realizarán en diversos puntos:

Tollocan y Pilares

Crucero de Tres Caminos

Entrada a San Cristóbal (Tacos Buenavista)

López Portillo y Alfredo del Mazo

Adolfo López Mateos (a la altura de Serrara Morelos y Torres Chicas)

Ciudad Universitaria (CU)

Vicente Guerrero

Tollocan y Vicente Guerrero

Tollocan y Colón

Torres y Jesús Carranza

Pino Suárez y Tollocan

Torres y Pino Suárez

Torres y Díaz Mirón

Tollocan y Tablajeros

La Maquinita en Isidro Fabela

Primer cuadro de Toluca en Palacio de Gobierno estatal

¿A qué hora comenzará el mega paro de transportistas?

El paro y los bloqueos tienen previsto comenzar desde las 4:30 de la mañana y terminar hasta que tengan respuesta por parte de las autoridades estatales. Los transportistas amagan con provocar afectaciones cada lunes de septiembre hasta que se llegue a un acuerdo.

@Luciorm/X Transportistas del Estado de México (Edomex) realizarán un mega paro de labores este 1 de septiembre y provocarán bloqueos en puntos clave del Valle de Toluca en exigencia del aumento en el costo del pasaje.

¿De cuánto podría ser el aumento del pasaje en el Valle de Toluca?

Los transportistas del Valle de Toluca piden que el costo del pasaje aumente cuatro pesos, es decir que pase de 12 a 16 pesos. Esta petición se suma a la de mayor seguridad en las vialidades, pues los asaltos y extorsiones son constantes.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

