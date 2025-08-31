VIDEO: Captan objetos luminosos volando cerca del volcán Popocatépetl ¿son ovnis?

Cámaras del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) que vigilan la actividad del volcán Popocatépetl captaron extraños objetos voladores cerca de “Don Goyo”, durante la madrugada del viernes 29 de agosto, lo que provocó que muchos se preguntaran si se trata de ovnis .

De acuerdo con el video del volcán Popocatépetl, fue aproximadamente a las 4:40 de la madrugada del viernes cuando objetos luminosos comenzaron a moverse cerca del coloso. Algunos iban de manera ascendente y otros de manera descendente.

¿Eran ovnis lo objetos luminosos?

Hasta el momento se desconoce qué eran los objetos luminosos que sobrevuelan al volcán , pues ni especialistas mexicanos ni extranjeros se han pronunciado al respecto.

Por otra parte, mientras algunos internautas aseguran que son ovnis y que estos seres que se ven en la grabación no son de este planeta, otros afirman que se trata de una “lluvia de estrellas” o “satélites”.

¿Qué son los ovnis?

Un OVNI significa Objeto Volador No Identificado (OVNI), es decir cualquier objeto que pueda volar y no se sepa qué es o cuál es su origen.

A lo largo de los últimos años, diversas instituciones gubernamentales, expertos, científicos y organizaciones se han dedicado a estudiar estos fenómenos, sin embargo, sigue sin haber una respuesta si se trata de “extraterrestres” u algún otro tipo de seres extraordinarios.

