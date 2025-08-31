Final de mes gélido: Frente frío afectará estos tres estados de México para el clima de hoy 31 de agosto

¡Por fin! Se acabó agosto y si te preguntas cómo estará el clima de hoy en tu ciudad, aquí te traemos el reporte puntual para que tomes previsiones.

El Servicio Meteorológico (SMN) informó que el monzón mexicano y otros sistemas atmosféricos provocarán lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Nayarit y Coahuila, así como lluvias fuertes o chubascos en Baja California, Sinaloa, Durango y otras regiones del norte, centro y occidente del país, con posibles granizadas y descargas eléctricas.

La onda tropical 28, en interacción con otros fenómenos, generará lluvias intensas en Guerrero y precipitaciones fuertes a muy fuertes en el centro y occidente del país. La onda tropical 29 afectará al sureste y península de Yucatán, con lluvias muy fuertes e intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Asimismo persistirá ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del país, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora, aunque la onda de calor terminará en Coahuila, Nuevo León y Oaxaca.

Finalmente, un frente frío cercano al noreste generará lluvias muy fuertes en Coahuila y chubascos en Nuevo León y Tamaulipas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿En qué estados lloverá hoy domingo 31 de agosto 2025?

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Puebla (este), Guerrero (sureste), Oaxaca (norte, oeste y suroeste) y Chiapas (oeste y sur)

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Tabasco y Campeche

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes

Altas temperaturas en México hoy 31 de agosto

Temperaturas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste)

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos

Estados donde hará frío hoy

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.