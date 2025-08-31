Final de mes gélido: Frente frío afectará estos tres estados de México para el clima de hoy 31 de agosto
Ya sea que salgas al trabajo o tengas algún plan al aire libre, es importante estar preparado ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo. Aquí te traemos el reporte del clima de hoy.
¡Por fin! Se acabó agosto y si te preguntas cómo estará el clima de hoy en tu ciudad, aquí te traemos el reporte puntual para que tomes previsiones.
El Servicio Meteorológico (SMN) informó que el monzón mexicano y otros sistemas atmosféricos provocarán lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Nayarit y Coahuila, así como lluvias fuertes o chubascos en Baja California, Sinaloa, Durango y otras regiones del norte, centro y occidente del país, con posibles granizadas y descargas eléctricas.
La onda tropical 28, en interacción con otros fenómenos, generará lluvias intensas en Guerrero y precipitaciones fuertes a muy fuertes en el centro y occidente del país. La onda tropical 29 afectará al sureste y península de Yucatán, con lluvias muy fuertes e intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
Asimismo persistirá ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del país, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora, aunque la onda de calor terminará en Coahuila, Nuevo León y Oaxaca.
Finalmente, un frente frío cercano al noreste generará lluvias muy fuertes en Coahuila y chubascos en Nuevo León y Tamaulipas.
¿En qué estados lloverá hoy domingo 31 de agosto 2025?
- Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Puebla (este), Guerrero (sureste), Oaxaca (norte, oeste y suroeste) y Chiapas (oeste y sur)
- Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Tabasco y Campeche
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes
Altas temperaturas en México hoy 31 de agosto
- Temperaturas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste)
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste)
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos
Estados donde hará frío hoy
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.
