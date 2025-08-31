Se forma la tormenta tropical Kiko y se intensificará a huracán

La tormenta tropical Kiko se formó en el Océano Pacífico hoy 31 de agosto y de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno se intensificará a huracán, lo que intensifica su peligrosidad.

La tormenta tropical Kiko se formó a partir de la depresión tropical Once-E y actualmente se se localiza a mil 680 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas.

Se formó esta mañana la #TormentaTropical #Kiko a partir de la #DepresiónTropical Once-E. Se localiza a mil 680 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. No genera efectos en nuestro país ni representa peligro para costas nacionales pic.twitter.com/ZTSJJ9gM6o — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 31, 2025

Fecha en que Kiko se intensificará a huracán

Según los pronósticos de la Conagua, Kiko se intensificará a huracán categoría 1 durante la mañana del lunes 1 de septiembre y se mantendrá así durante los próximos cinco días, cuando se prevé que se disipe en el mar.

