inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
México
Nota

Se forma la tormenta tropical Kiko y se intensificará a huracán

La tormenta tropical Kiko se formó a partir de la depresión Once-E en el Océano Pacífico; se intensificará a huracán categoría 1, según la Conagua.

Se forma la tormenta tropical Kiko en el Océano Pacífico y se convertirá en huracán
Getty Images
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Adriana Pacheco

La tormenta tropical Kiko se formó en el Océano Pacífico hoy 31 de agosto y de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno se intensificará a huracán, lo que intensifica su peligrosidad.

La tormenta tropical Kiko se formó a partir de la depresión tropical Once-E y actualmente se se localiza a mil 680 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Fecha en que Kiko se intensificará a huracán

Según los pronósticos de la Conagua, Kiko se intensificará a huracán categoría 1 durante la mañana del lunes 1 de septiembre y se mantendrá así durante los próximos cinco días, cuando se prevé que se disipe en el mar.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Huracanes
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Adriana Pacheco

adriana.pacheco@tvazteca.com.mx