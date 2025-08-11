Denuncian desabasto en gasolina y compras de pánico en estos municipios debido al paro de pipas

El desabasto de gasolina al sur del país se ha convertido en un grave problema este lunes 11 de agosto, ya que algunas distribuidoras tuvieron que cerrar sus operaciones de manera momentánea al no contar con el hidrocarburo, mientras que en otras, las filas fueron muy largas, con más de una hora de espera.

En esta ocasión, la entidad más afectada es la de Tapachula, en Chiapas, en donde al menos cinco gasolineras no abrieron por el desabasto, mientras que en las otras se registraron compras de pánico, todo gracias al paro de pipas, en donde los operadores aseguran que Pemex no ha saldado deudas con ellos y piden que se les pague para seguir operando.

Municipios que han reportado desabasto de gasolina en Chiapas

Por si fuera poco, además de los casos en Tapachula, los siguientes municipios también han denunciado el desabasto de gasolina, obligándose a vender solo un tipo de gasolina o hacerlo de manera racionada para que la mayoría de los compradores pueda conseguir un poco.



Villa Comaltitlán

Escuintla

Acapetahua

Acacoyagua

Huixtla

Huehuetán

Motozintla

Belisario Domínguez

Gasolineras cerradas o con largas filas por desabasto

Asimismo, considerando la situación en Tapachula, Fuerza Informativa Azteca informa que las siguientes gasolineras se han quedado sin servicio:



9a Sur, esquina con 2a Oriente

4a Sur, cerca del Sam’s Club

13a Sur y 18a Oriente

Gasolinería Manguito

11a Poniente, entre 14a y 15a Norte

Además de que en otras gasolineras en donde sí hay servicio se han registrado largas filas de personas que realizan compras de pánico ante la incertidumbre de cuándo podrán a resurtir las pipas. Algunas gasolineras se han limitado a vender 10 litros por vehículo, mientras que en la mayoría se agotó la Magna y solo queda Premium.

Debido a la falta de distribución de combustible, gasolineras en #Tapachula y su región solo están vendiendo 20 litros por cliente.



El paro de distribuidores y trabajadores de la terminal de almacenamiento de Puerto Chiapas ante incumplimiento de pagos por parte de PEMEX, es el… pic.twitter.com/VrGdJGVqWS — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 11, 2025

Paro de pipas aumentará el desabasto de gasolina

Ya comenzaron los primeros problemas por el paro de pipas en Chiapas , sin embargo, señalan que su intención es mantenerse así hasta que Pemex cumpla con sus demandas, algo que podía ocurrir cuando los servicios básicos se vean afectados, como cuando ambulancias, patrullas y transporte público se queden sin suministro.

Hasta ahora, Pemex todavía no ha emitido ningún comunicado al respecto, sin embargo, las denuncias a través de redes sociales comienzan a ser cada vez más frecuentes por la cantidad de personas afectadas.

⛽ #ÚltimaHora | Paro parcial de camiones cisterna provoca largas filas para cargar gasolina en Tapachula, #Chiapas.



Solo 5 de las 19 pipas contratadas por Pemex operan debido a adeudos, afectando el abasto en la región del Soconusco.



Vía:@Galicia_Edgar pic.twitter.com/fEJ60QWgA4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 11, 2025

