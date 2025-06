Esta tarjeta ya no servirá para pagar la gasolina en México

En México, el uso de vales para comprar gasolina genró confusión. Muchos usuarios se preguntan qué tarjeta para pagar gasolina sigue siendo válida.

Aunque circula información sobre una supuesta prohibición del (Servicio de Administración Tributaria) SAT, no hay un comunicado oficial que confirme que “a partir del 26 de junio se vetaron los vales de despensa”. Sin embargo, las propias emisoras de monederos electrónicos aclararon qué tipo de tarjetas sí se aceptan.

En adn40 te explicamos qué métodos puedes usar, qué estaciones aceptan vales, y cómo ahorrar al llenar tu tanque.

¿Qué métodos de pago sí se permiten en las gasolineras?

Según el SAT, las estaciones de servicio en México aceptan los siguientes métodos:



Efectivo

Tarjetas de débito y crédito

Aplicaciones de pago móvil

Vales de gasolina emitidos por monederos electrónicos autorizados por el SAT

Los vales de despensa, aunque similares, no están diseñados para este tipo de gasto.

¿Prohibición de los vales de despensa en gasolineras? La verdad detrás de la fake news

No existe un comunicado oficial del SAT que prohíba estos vales “desde el 26 de junio”. Lo que sí aclararon empresas como Edenred o Up Sí Vale es que las tarjetas que no estén registradas específicamente para gasolina no se aceptan en estaciones. Por lo tanto, no se trata de una prohibición, sino de una especificación en el uso de los monederos electrónicos.

¿Qué son los vales de gasolina y dónde se aceptan?

Según Up Sí Vale, son tarjetas o monederos electrónicos destinados al pago de combustibles. Se aceptan en estaciones que cuenten con terminal bancaria, y están autorizados por el SAT para uso fiscal.

Gasolineras que aceptan vales de gasolina

Entre las más comunes están: Corpo Gas, Gaso Max, Hidrosina, Oxxo Gas, Orsan y Petro7. Las tarjetas de red abierta permiten mayor cobertura, mientras que las de red cerrada se limitan a cadenas específicas.

Restricciones de los vales de gasolina

No se pueden usar para:



Comprar en tiendas anexas a la gasolinera

Pagar servicios como luz o internet

Retirar dinero en efectivo

Ventajas de los vales de gasolina

Deducibles para empresas

Control del gasto en flotillas

Amplia aceptación

Cumplen con los requisitos fiscales del SAT

Consejos para ahorrar al cargar gasolina según Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), compartió que:



Consultes reportes semanales de Profeco

Compares precios entre estaciones

Carga en estados con precios bajos como Colima o Hidalgo

