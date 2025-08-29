inklusion.png Sitio accesible
Requisitos y pasos para tramitar el Pase temporal Guadalajara 2025 para autos foráneos

¿Vas a viajar a Jalisco? Todos los autos foráneos deberán tramitar el Pase temporal Guadalajara 2025; estos son los requisitos y pasos para hacerlo.

Autos foráneos deberán tramitar el Pase temporal Guadalajara 2025
Itandehui Cervantes

Viajar en coche es una gran experiencia y si estás pensando en ir a visitar a un familiar a Jalisco o simplemente vas a vacaciones es muy importante que tramites el Pase de Estancia Temporal Guadalajara 2025 , así tanto los vehículos con placas foráneas como de municipios del estado donde no aplica la Verificación Responsable podrán circular de manera legal sin hacer la prueba durante 30 días.

Requisitos para tramitar el Pase de Estancia Temporal Guadalajara 2025

Si vas a visitar Guadalajara y quieres tramitar el pase deberás contar con los siguientes requisitos:

  • Nombre completo
  • Teléfono
  • Dirección
  • Código Postal
  • Correo electrónico de contacto
  • Número de serie del auto
  • Marca
  • Modelo
  • Año
  • Placas
  • Estado
  • Número vigente de la Tarjeta de circulación
Autos fornáneos pueden perder sus placas si cometen infracciones
¿Cómo tramito el Pase de Estancia Temporal Guadalajara 2025

Una vez que tengas todos los requisitos deberás seguir los siguientes pasos:

  • Ingresa al portal oficial en el siguiente enlace
  • Selecciona el menú “Mis trámites”
  • Da clic en “Solicitar mi Pase de Estancia Temporal”
  • Llena el formulario con la información requerida

Una vez que el sistema valide tu información, emitirá tu Pase de Estancia Temporal Guadalajara 2025 que puedes descargar o imprimir.

Multas de tránsito en la CDMX en 2025
¿Por qué se debe tramitar este pase?

El pase es requerido para circular en el Área Metropolitana de Guadalajara y en otras localidades como Ocotlán, Tepatitlán de Morelos, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno. De acuerdo con las autoridades del estado, este trámite no solo te ayuda a cumplir con la normativa local, sino que también contribuye a mantener el orden y la seguridad vial en Jalisco.

Además, evitas que te puedan multar y así garantizar que tu experiencia de viaje sea fluida y sin preocupaciones.

Algunos automovilistas han señalado que esta medida violenta la disposición del Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que garantiza el derecho de la libre circulación y tránsito dentro del territorio nacional.

Operativo en CDMX para detectar coches con placas tapadas o modificadas

[VIDEO] Elementos de la subsecretaría de tránsito de la SSC realizaron un operativo para detectar autos con placas tapadas y modificadas en CDMX y aplicar multas.

Jalisco
