Rematan el Motorola G84 5G de 256GB, cámara de 50MP y carga rápida

Liverpool lanzó una oferta para el Motorola Moto G84. El dispositivo, conocido por su vibrante pantalla y gran capacidad de almacenamiento, ha recibido una rebaja directa que lo posiciona como una de las mejores opciones de compra en la actualidad.

El Moto G84 es un teléfono de gama media, aunque a menudo se le describe como gama media "premium" o alta por su excelente relación calidad-precio y características destacadas como su pantalla pOLED de 120Hz y diseño ligero, compitiendo con dispositivos que ofrecen prestaciones avanzadas sin ser gama alta.

Motorola G84 precio

El equipo, que cuenta con pantalla OLED de 6.5 pulgadas y 256GB de almacenamiento interno, pasó de $6,466.49 a $4,919.00, lo que representa un ahorro considerable para quienes buscan renovar su dispositivo móvil a un precio competitivo.

Además del descuento directo, la tienda ofrece la posibilidad de pagar el equipo en hasta 6 meses sin intereses de $819.83, facilitando su adquisición sin afectar el presupuesto mensual.

El modelo disponible en esta promoción es en color azul, una de las variantes más atractivas de este dispositivo de gama media que destaca por su diseño estilizado, pantalla vibrante y amplio espacio de almacenamiento para fotos, videos y aplicaciones.

Motorola G84 características

Pantalla: 6.55 pulgadas pOLED, resolución Full HD+, 120 Hz de tasa de refresco.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 695 5G.

Memoria RAM: 12 GB LPDDR4X.

Almacenamiento: 256 GB internos.

Cámara Trasera: Principal de 50 MP (f/1.88, OIS) + Gran Angular/Macro de 8 MP.

Cámara Frontal: 16 MP (f/2.45).

Batería: 5000 mAh con carga rápida TurboPower de 33W.

Sistema Operativo: Android 13 (actualizable).

Audio: Altavoces estéreo, soporte para Dolby Atmos, conector de audífonos 3.5mm.

Conectividad: 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, NFC.

Diseño: Acabado en cuero vegano (en modelos seleccionados), 160 x 74.4 x 7.6 mm, 168 g.

