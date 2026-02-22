Lista de aerolíneas que cancelan vuelos tras muerte de “El Mencho”

Varias aerolíneas internacionales y nacionales han suspendido operaciones en aeropuertos clave de México en respuesta a la confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La noticia, revelada esta mañana por fuentes oficiales, ha generado temores de represalias violentas y disrupciones en el transporte aéreo.

Las suspensiones afectan principalmente rutas con origen o destino en Puerto Vallarta y Reynosa.

Cancelación de vuelos por muerte de "El Mencho"

Volaris: Las operaciones programadas para hoy con salida y llegada en el Aeropuerto Internacional de Vallarta fueron suspendidas. Se solicitó a los usuarios revisar su correo electrónico para gestionar alternativas y realizar cambios.

#Volarisinforma ⚠️ Nuestras operaciones de hoy desde y hacia el #AeropuertoInternacionaldeVallarta están canceladas. Mantente al pendiente de tu correo electrónico donde recibirás opciones para autogestión. https://t.co/MXtsX3n7wM — Volaris (@viajaVolaris) February 22, 2026

Aeroméxico: Esta aerolínea no canceló sus operaciones, únicamente exhortó a la población a anticipar su llegada al aeropuerto.

#AeroméxicoInforma:

Debido a bloqueos en las vialidades en diversos puntos de Jalisco, te recomendamos anticipar tu llegada para evitar contratiempos. https://t.co/Q1mWVJpSLH — Aeroméxico (@Aeromexico) February 22, 2026

#VivaInforma #Aeropuerto #PuertoVallarta #PVR



Consulta información adicional relacionada a nuestra política de flexibilidad desde el siguiente enlace: https://t.co/LyVJPgfafH



Entérate en tiempo real del estatus de tu vuelo dando clic aquí 👉 https://t.co/XYD0VXN859 pic.twitter.com/nMj96U2cXc — Viva Te Escucha (@VivaTeEscucha) February 22, 2026

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) opera con normalidad.

#AICMInforma



El AICM opera con normalidad.

Recomendamos a las personas que tengan un viaje programado estos días mantenerse en contacto con su aerolínea para conocer el estatus de su vuelo. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) February 22, 2026

La aerolínea Air Canada informó que suspendió temporalmente sus vuelos hacia Puerto Vallarta.

"Debido a una situación de seguridad en curso en Puerto Vallarta que afecta al Aeropuerto de Vallarta, Air Canada ha suspendido temporalmente sus operaciones allí hoy. Estamos monitorizando la situación y en contacto con las autoridades locales que trabajan para resolver el problema", indicó la compañía.

Cabe destacar que derivado de estos mismos hechos ocurridos, la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo informa que la operación del puerto queda suspendida temporalmente.

Números para comunicarse con aerolíneas

Para conocer el estatus de tu vuelo o resolver algunas dudas puedes llamar a los siguientes números, la demanda es alta por lo que te recomendamos tener paciencia.



Aeroméxico: 55 5133 4000

Volaris: 55 1102 8000

Viva Aerobus: 81 82 150 150

