Así participó Estados Unidos en el operativo contra “El Mencho”

Una fuerza especial encabezada por militares de Estados Unidos colaboró con información de inteligencia en el operativo realizado el domingo por autoridades de México en el que murió el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", según confirmó a Reuters un funcionario del Departamento de Defensa del país norteamericano.

Se trata de la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Atincárteles (JITF-CC), una unidad que integra a distintas agencias del gobierno estadounidense y que comenzó a operar formalmente el mes pasado. Su misión es identificar y mapear las redes de los cárteles de la droga que operan a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Cooperación EUA-México para abatir a "El Mencho"

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, evitó detallar qué tipo de información fue compartida con las autoridades mexicanas, aunque subrayó que la operación fue planeada y ejecutada exclusivamente por fuerzas mexicanas. En la misma línea, la Secretaría de la Defensa Nacional señaló que recibió "información complementaria" por parte de Estados Unidos, sin precisar su alcance.

Un exfuncionario estadounidense, también bajo reserva, explicó que Washington elaboró un expediente con objetivos específicos relacionados con "El Mencho" y lo entregó al gobierno mexicano para apoyar el operativo. Ese paquete, dijo, contenía datos recopilados por agencias de seguridad e inteligencia estadounidenses.

De acuerdo con una fuente del gobierno mexicano familiarizada con el despliegue, ningún elemento militar estadounidense participó físicamente en la redada. La planeación táctica y la ejecución estuvieron a cargo de las fuerzas mexicanas.

La muerte del líder criminal representa un golpe significativo para las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, responsables del envío de miles de millones de dólares en cargamentos de cocaína y fentanilo hacia territorio estadounidense.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.