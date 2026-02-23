Rematan Amazon Fire TV de 43 pulgadas 4K UHD y con control remoto Alexa
Como beneficio adicional por tiempo limitado, la compra incluye 90 días gratuitos de Amazon Music, checa los detalles.
Amazon anunció un descuento significativo en su Amazon Fire TV Serie 4 de 43 pulgadas. El modelo más reciente de la casa, que destaca por integrar el ecosistema de Alexa de forma nativa, se encuentra actualmente en su precio más bajo hasta la fecha.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano
Características de la pantalla Amazon Fire TV de 43 pulgadas
La Fire TV Serie 4 no es solo una pantalla; es un centro de entretenimiento completo. Con una resolución 4K Ultra HD y soporte para HDR10+, el dispositivo promete imágenes con un contraste superior y colores más vibrantes.
Entre sus especificaciones técnicas más relevantes destacan:
- Procesador de alto rendimiento: Navegación fluida entre aplicaciones como Netflix, Prime Video y Disney+.
- Audio Inmersivo: Compatible con Dolby Audio para una experiencia sonora cinematográfica.
- Fondo Ambiental: Transforma la televisión en una pieza de arte o un panel de información cuando no está en uso.
- Control Remoto por Voz: Incluye el mando Alexa, permitiendo buscar contenido o controlar dispositivos del hogar inteligente sin mover un dedo.
Precio de la pantalla Amazon Fire TV de 43 pulgadas
El precio de lista de este modelo es de $6,999.00, pero con el descuento actual del 21%, los usuarios pueden adquirirla por solo $5,499.00.
Para facilitar la compra, la plataforma ha habilitado opciones de financiamiento de hasta 15 meses sin intereses, con pagos de aproximadamente $366.60 MXN. Además, como beneficio adicional por tiempo limitado, la compra incluye 90 días gratuitos de Amazon Music.
La puedes comprar aquí.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.