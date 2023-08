Muere en accidente de barco la editora de los libros de Harry Potter

Adrienne Vaughan, presidenta de la editorial Bloomsbury US encargada de publicar los libros de Harry Potter murió tras sufrir un accidente de barco.

Muere editora de los libros de Harry Potter

De acuerdo con The Guardian, Vaughan de 45 años se encontraba de vacaciones en Italia con su familia cuando sufrió un accidente de barco cerca de Nápoles.

Vaughan, su esposo Mike White y sus hijos Leanna y Mason, de 12 y 8 años habían alquilado una lancha rápida de nueve metros para explorar el golfo pero la embarcación colisionó con un velero de 45 metros.

En el velero llamado “Tortuga” viajaban 80 personas, entre ellas turistas alemanes y estadounidenses que celebraban una boda.

Tras el choque, Vaughan cayó al agua y se golpeó con la hélice del barco lo que le provocó heridas mortales.

Rescatan cuerpo de Adrienne Vaughan

Los equipos de rescate llegaron rápidamente al lugar de los hechos y llevaron a Vaughan a tierra para que recibiera atención médica; sin embargo, la mujer murió antes de que pudieran trasladarla al hospital.

El esposo de Vaughan también cayó al agua pero solo se lastimó el brazo. Mientras que los hijos de la pareja no sufrieron ninguna lesión.

Investigan el caso

La fiscalía de Salerno, zona donde ocurrió el accidente informó que se encuentran realizando las investigaciones correspondientes. Además, las dos embarcaciones involucradas en la colisión han sido incautadas por la policía.

Por su parte, el alcalde de Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, dijo que “toda la comunidad está conmocionada” por la muerte de la editora .

Respecto al patrón al timón de la embarcación, afirmó que no lo “conoce personalmente” y dejará en manos de la justicia establecer su responsabilidad en el accidente.

¿Quién era Adrienne Vaughan?

Adrienne Vaughan se unió a Bloomsbury en 2020 como editora ejecutiva y directora de operaciones, un año después se convirtió en presidenta de la sucursal estadounidense encargada de publicar los libros de Harry Potter.

Bajo su liderazgo, el libro Chasing Me To My Grave: An Artist’s Memoir of the Jim Crow South ganó el prestigioso Premio Pulitzer de biografía en 2022.

Trabajó en Oxford University Press y Disney Book Group y formó parte de la junta del grupo comercial de la industria, la Asociación de Editores Estadounidenses.

Vaughan tenía una maestría en negocios de la universidad de Nueva York.

