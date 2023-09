¿Cómo tramitar mi INE desde el extranjero y para qué sirve?

Si por alguna razón has tenido que migrar de México a otros país, el Instituto Nacional Electoral (INE) ofrece una opción para tramitar tu credencial para votar , si bien, puede que no este documento no sirva tal cual como una identificación en otros países debido a sus propias reglas, la realidad es que contar con este te ayudará.

De acuerdo con el numeral 2 del artículo 131 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la credencial para votar del INE es considerada como un “documento indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de voto ” y para ello necesitan ingresar al Registro Federal de Electores.

Asimismo, el artículo 136 de dicha ley señala que para obtener su credencial para votar , los ciudadanos tienen la obligación de acudir a las oficinas o módulos que determine el INE para solicitar y obtener dicho documento de identificación con fotografía, pero, ¿qué hay de las personas que viven en el extranjero?

¿Cómo tramitar mi INE desde el extranjero?

En el numeral 8 del artículo 136, indica que los mexicanos residentes en el extranjero pueden obtener su credencial para votar mediante la aprobación de la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores del INE, y en su caso, el listado se formulará por país de residencia y entidad federativa de referencia.

El inciso “b)” del artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que para obtener su credencial, los mexicanos en el extranjero “deberán acreditar la entidad federativa correspondiente a su lugar de nacimiento”, mientras que quienes hayan nacido en el extranjero y sean de padres mexicanos, deberán acreditar dicho dato de su progenitor.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para tramitar y obtener tu Credencial para Votar en el Extranjero, tienes que programar una cita mediante dicha dependencia o en al consulado correspondiente a la circunscripción consular, en el caso de Estados Unidos y Canadá, se puede llamar a Mexitel al 1-424-309-0009.

Requisitos para obtener Credencial para votar

Documento que acredite la nacionalidad (acta de nacimiento, matrícula consular de alta seguridad, documento que acredite la nacionalidad mexicana por naturalización)

(acta de nacimiento, matrícula consular de alta seguridad, documento que acredite la nacionalidad mexicana por naturalización) Identificación vigente con fotografía (matrícula consular, pasaporte, licencia o permiso para conducir mexicano o expedido en el extranjero)

(matrícula consular, pasaporte, licencia o permiso para conducir mexicano o expedido en el extranjero) Comprobante de domicilio (recibos de pagos de impuestos y/o servicios públicos, privados, estados de cuenta y copia certificada de las escrituras de una propiedad inmobiliaria o contrato de arrendamiento reciente.

Una vez entregues la documentación y esta sea validada, el INE enviará tu credencial para votar por mensajería a tu domicilio, y cuando la recibas tiene que confirmarla en la página del Instituto ( clic aquí ), de lo contrario, no podrás utilizarla.

¿Para qué me sirve tener INE si vivo en otro país?

En realidad, los beneficios de tener una credencial para votar del INE si vives en otro país se resumen a 2, el primero es para votar sin necesidades de viajar, y el segundo beneficio es que muchas autoridades en otros países, por ejemplo Estados Unidos, la toman en cuenta como medio de identificación.

