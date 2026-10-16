¡Evita multas! Hoy No Circula del viernes 16: placas, engomados y horarios en CDMX y Edomex

¡Atención, automovilistas! El programa Hoy No Circula del viernes 16 de octubre de 2026 aplica tanto en la Ciudad de México, como en municipios del Estado de México, por lo que miles de conductores deberán revisar sus placas y hologramas antes de salir de casa.

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Hoy No Circula engomado azul Hoy No Circula 16 de octubre: ¿Qué autos no circulan este viernes?





Hoy No Circula: ¿Qué autos descansan este viernes 16 de octubre?

Los vehículos que deberán permanecer fuera de circulación durante la jornada de este viernes, son aquellos que tengan las siguientes características:

Terminación de placas: 9 y 0

Holograma de verificación: 1 y 2.

Los automóviles con hologramas 0 y 00, así como los vehículos eléctricos e híbridos que cumplen los requisitos de exención, podrán circular normalmente, salvo que se anuncien medidas extraordinarias por contingencia ambiental.

De acuerdo con el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), las restricciones se mantienen de manera habitual, sin activación del Doble Hoy No Circula hasta el último reporte disponible.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

El programa está vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios del Estado de México, incluidos:

Ecatepec

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Tlalnepantla

Cuautitlán Izcalli.

También existen restricciones en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco. cabe señalar que los automóviles con placas foráneas que no cuenten con verificación reconocida deberán respetar restricciones adicionales, incluido el horario de 5:00 a 11:00 horas.

¿Cómo evitar multas por el Hoy No Circula?

Cabe decir que circular durante el horario restringido puede ocasionar sanciones económicas y el traslado del vehículo al depósito vehicular, conforme a la normativa aplicable.

Para evitar contratiempos, las autoridades recomiendan revisar el holograma, verificar la terminación de placas y consultar los avisos oficiales antes de iniciar cualquier recorrido; ¿tu automóvil puede circular este viernes? Revisa las restricciones con anticipación para evitarte una multa y que tu vehículo se vaya al corralón.

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