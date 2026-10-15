La tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a encender las alarmas luego de que el presidente Donald Trump endureciera sus advertencias contra Teherán y surgiera la posibilidad de utilizar una de las armas convencionales más potentes del arsenal estadounidense: la llamada “madre de todas las bombas”.

Pero ¿qué tan destructiva es esta bomba, cómo funciona y por qué su posible uso contra Irán genera tanta preocupación? En adn Noticias te contamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué es la madre de todas las bombas y cuánto pesa?

La GBU-43/B, conocida como MOAB por sus siglas en inglés (Massive Ordnance Air Blast), es una bomba convencional guiada por GPS que pesa aproximadamente 9 mil 800 kilogramos, de los cuales alrededor de 8 mil 500 corresponden a su carga explosiva.

Su característica principal es que detona antes de tocar el suelo y genera una potente onda expansiva capaz de provocar daños en una extensa superficie.

De acuerdo con reportes citados por medios internacionales, su alcance destructivo puede abarcar un área equivalente a nueve manzanas urbanas.

Aunque suele recibir el nombre de la madre de todas las bombas, no es un arma nuclear: su capacidad destructiva proviene de una carga explosiva convencional.

¿Por qué Estados Unidos contempla usar la madre de todas las bombas contra Irán?

Estados Unidos contempla utilizar la llamada madre de todas las bombas como parte de sus planes para posibles nuevos ataques contra Irán, en medio de las tensiones por el programa nuclear iraní y la infraestructura energética del país.

De acuerdo con una exclusiva de CNN, retomada por Reuters el 15 de octubre de 2026, el Ejército estadounidense ha preparado opciones militares que incluyen el uso de la GBU-43/B MOAB si el presidente Donald Trump ordena reanudar las operaciones de combate.

Los planes contemplarían atacar instalaciones energéticas y objetivos vinculados con el programa nuclear de Irán; entre ellos figura Pickaxe Mountain, un complejo subterráneo que ha generado preocupación en Washington por su posible relación con las actividades nucleares iraníes.

Cabe destacar que Trump ya había advertido sobre la posibilidad de atacar Pickaxe Mountain, una instalación subterránea ubicada cerca de Natanz, Irán; sin embargo, hasta ahora, la información sobre los planes militares no confirma que el mandatario haya ordenado utilizar la madre de todas las bombas.

Reuters señaló que no pudo verificar de manera independiente el reporte de CNN, que cita a funcionarios estadounidenses familiarizados con la planificación militar.

Además, existen dudas sobre la efectividad de la MOAB para cumplir esos objetivos; en declaraciones recogidas por CNN, especialistas y fuentes familiarizadas con los planes señalaron que la bomba está diseñada para generar una enorme explosión en la superficie, no para penetrar profundamente en la roca y el concreto que protegen instalaciones subterráneas como Pickaxe Mountain.

Por ello, su uso podría causar daños considerables sin garantizar la destrucción de los objetivos nucleares que Washington busca alcanzar.

¿La madre de todas las bombas puede destruir instalaciones nucleares subterráneas?

Aunque la MOAB puede causar daños devastadores en la superficie, no fue diseñada para perforar capas profundas de roca o concreto reforzado, por ello, su efectividad contra instalaciones subterráneas fuertemente protegidas es limitada.

Esta diferencia es importante en el caso iraní, pues una explosión de gran magnitud no garantiza que se destruyan instalaciones ubicadas bajo gruesas capas de roca.

Por esa razón, existen dudas sobre si el uso de la bomba permitiría alcanzar los objetivos militares planteados por Washington.

¿Cuándo se utilizó por primera vez la madre de todas las bombas?

Estados Unidos utilizó la MOAB por primera vez en combate en abril de 2017, durante el primer mandato de Donald Trump, en una operación contra una red de túneles utilizada por el grupo Estado Islámico en Afganistán.

Según las autoridades afganas, el ataque dejó 36 combatientes muertos y destruyó tres túneles. Desde entonces, la bomba se ha mantenido como una de las armas convencionales más potentes del arsenal estadounidense.

La posible utilización de la madre de todas las bombas vuelve a poner el foco en la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.