¿Quién manipula las redes sociales? X suspende más de 13 mil cuentas por presunta influencia extranjera

Más de 13 mil cuentas fueron suspendidas de “X”, la red social propiedad de Elon Musk, tras ser identificadas como parte de tres presuntas operaciones de influencia extranjera relacionadas con Rusia , China e Irán, que buscaban intervenir en el debate político de Estados Unidos.

La medida fue anunciada por la plataforma, a menos de tres semanas de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre , en medio de preocupaciones por desinformación y la manipulación de conversaciones políticas en internet.

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🚨 IT'S OFFICIAL: Elon Musk's X just took down more than 13,000 accounts tied to foreign influence operations from IRAN, RUSSIA, and CHINA that were targeting U.S. politics ahead of the midterms



THANK YOU, X! 🇺🇸



The networks used fake accounts to post and amplify content about… pic.twitter.com/gKUh76mAau — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 14, 2026

¿Influencia extranjera en la política de Estados Unidos?

De acuerdo con el equipo de Asuntos Gubernamentales de X, las redes utilizaban perfiles falsos y comportamientos coordinados para publicar y amplificar mensajes relacionados con candidatos, dirigentes y personajes públicos de distintas tendencias políticas.

Las cuentas fueron detectadas mediante investigaciones y revisiones preventivas destinadas a identificar actividades que violan las políticas de autenticidad de la platafroma. Sin embargo, “X” no presentó cuántas cuentas correspondían a cada país, quiénes eran sus operadores ni qué impacto real consiguieron sobre la opinión pública.

More than 13,000 accounts tied to three suspected foreign influence operations linked to Iran, Russia and China have been suspended by X, the company's Global Affairs team announced. The networks used inauthentic accounts to post and amplify content on US politics ahead of the… — Open Source Intel (@Osint613) October 14, 2026

Elecciones intermedias en Estados Unidos

Cabe recordar que el próximo 3 de noviembre, Estados Unidos celebra elecciones de medio mandato para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado.

Los resultados serán determinantes para el equilibrio de poder en el Congreso y la capacidad del presidente Donald Trump para impulsar su agenda política.

¿Qué hará X para evitar nuevas campañas de manipulación?

La compañía aseguró que mantendrá sus mecanismos de vigilancia antes, durante u después de las elecciones intermedias en Estados Unidos. También contempla medidas contra publicaciones engañosas sobre los procedimientos de votación y acciones destinadas a intimidar electores.

Este caso de presunta influencia extranjera en la política de Estados Unidos vuelve a plantear una pregunta fundamental: ¿qué tan protegidas están las democracias frente a campañas de influencia y desinformación en redes sociales?

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