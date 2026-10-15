Rescatan a decenas de orangutanes ante una oleada de incendios forestales en Indonesia

En las selvas de la parte indonesia de Borneo, un centro de rehabilitación trabaja por rescatar a orangutanes, mientras incendios forestales, los peores en una década arrasan el hábitat selvático de estos animales

El gobierno advirtió que los intensos incendios, que afectan principalmente a las islas de Borneo y Sumatra comenzaron en julio y podrían prolongarse hasta noviembre debido al fenómeno de El Niño.

“Por ahora, todavía tenemos espacio suficiente para seguir rescatando a más orangutanes; sin embargo, es difícil cuantificar cuántos más necesitarán ser rescatados y trasladados al centro de rehabilitación”, dijo Karmele Llano Sánchez, cofundadora de Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI).

In the jungles of Indonesian Borneo, a rehabilitation center is taking in more orangutans as the country's worst wildfires in a decade sweep through the forest home of the critically endangered animals https://t.co/cUH9L6dJ8m pic.twitter.com/p5mwJfRfC6 — Reuters (@Reuters) October 16, 2026

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Todos los orangutanes del mundo habitan en zona de riesgo

Las tres especies de orangután existentes en el mundo son nativas exclusivamente de Borneo y Sumatra; además se encuentran en peligro crítico de extinción.

Según Heribertus Suciadi, portavoz de la fundación YIARI, ubicada en la región de Ketapang, en la provincia indonesia de Kalimantan Occidental, actualmente cuidan a 90 orangutanes, tras haber rescatado a 49 desde el mes de agosto.

Los incendios y la densa humareda han cubierto partes de Borneo, territorio que también comprende los estados malasios de Sarawak y Sabah, con una bruma peligrosa. Esta humareda se ha extendido además a Singapur y a la península de Malasia, lo que ha obligado a cerrar escuelas y ha provocado un aumento en los casos de enfermedades respiratorias.

Incendios destruyen miles de hectáreas de selva

Entre enero y julio de este año, los incendios arrasaron cerca de 202 mil hectáreas en Indonesia. No se han publicado datos oficiales de los meses posteriores, pero las organizaciones no gubernamentales estiman que, desde entonces, los incendios han arrasado al menos otras 600 mil hectáreas.

Kalimantan Occidental es la provincia más afectada.

Según explicó Heribertus, una vez que los voluntarios de YIARI reciben informes sobre avistamientos de orangutanes, utilizan un dron para identificar las zonas devastadas por los incendios y determinar si los orangutanes habitaban en ellas.

Equipados con tranquilizantes, los rescatistas viajan durante horas hasta el bosque incendiado para localizar a los orangutanes; en ocasiones, emplean redes para capturarlos antes de ponerlos a salvo.

La fundación cuenta con más de 200 trabajadores, entre ellos bomberos y veterinarios.

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