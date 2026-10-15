José Luis y José Armando, conocidos como los siameses de Ecuador, murieron a los 27 años en un viaje a Colombia donde esperaban cumplir uno de sus mayores sueños: mejorar su movilidad.

Los hermanos compartieron toda una vida unidos por el cuerpo y enfrentaron juntos desafíos que parecían imposibles.

Pero ¿qué ocurrió en sus últimas horas? Una emergencia médica cambió todo en cuestión de minutos y terminó con la vida de ambos; su historia conmueve no solo por las circunstancias de su muerte, sino por los sueños que todavía querían cumplir.

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¿De qué murieron José Luis y José Armando, los siameses de Ecuador?

José Luis y José Armando Cevallos Herrera murieron el 15 de octubre de 2026 en Zipaquirá, Colombia, tras enfrentar emergencias cardíacas con pocos minutos de diferencia.

De acuerdo con Fernando Carrillo, una persona cercana a los hermanos, José Luis comenzó a sentirse mal y presentó vómitos, por lo que fue trasladado al hospital; ahí sufrió un paro cardíaco; aunque los médicos lograron estabilizarlo, poco después José Armando presentó otra emergencia cardíaca que terminó con la vida de ambos.

Carrillo también mencionó una infección que habría afectado el organismo de José Luis, mientras que Damián Cevallos, hermano de los jóvenes, reportó complicaciones en las vías urinarias; sin embargo, no se ha difundido un informe médico oficial que confirme la causa exacta de sus muertes.

¿Por qué no pudieron separar a los siameses de Ecuador?

José Luis y José Armando nacieron el 8 de septiembre de 1999 unidos por la pelvis y compartían órganos, entre ellos parte del sistema digestivo.

Aunque cada uno tenía su propio corazón, separarlos mediante una cirugía implicaba riesgos importantes debido a la complejidad de su anatomía.

Los pronósticos médicos iniciales apuntaban a que vivirían apenas unos meses; sin embargo, los hermanos llegaron a los 27 años y compartieron su día a día con miles de seguidores en redes sociales, donde mostraban cómo enfrentaban los obstáculos y disfrutaban de la vida.

El sueño de los siameses de Ecuador era poder caminar

En abril de 2026, los hermanos viajaron a Colombia para recibir terapias que les permitieran mejorar su movilidad.

Su mayor ilusión era conseguir caminar y dejar atrás el pequeño coche que utilizaban para desplazarse.

En sus últimas publicaciones compartieron sus avances y ejercicios para mejorar el equilibrio; a principios de octubre, contaron a sus seguidores que ya podían mantenerse de pie por sí mismos y que seguirían trabajando para alcanzar su objetivo.

También buscaban abrirse camino en la música, pues en 2016 incursionaron en el género urbano y grabaron la canción “Ella es soltera” junto al cantante York “El Travieso”.

Su historia estuvo marcada por una frase con la que buscaban inspirar a otras personas: “El querer es poder y la discapacidad no es impedimento para ser felices”.

Familia busca trasladar los cuerpos de los siameses de Ecuador

Tras la muerte de José Luis y José Armando, sus familiares comenzaron a gestionar la repatriación de sus cuerpos desde Colombia hasta Milagro, Ecuador, su ciudad de origen.

La familia recibió la noticia durante la madrugada y ahora busca llevarlos de vuelta a casa para despedirse de los hermanos, cuya historia dejó huella entre quienes siguieron sus pasos y sus esfuerzos por cumplir sus sueños.

José Luis y José Armando compartieron mucho más que una condición física: construyeron una historia de esfuerzo, sueños y alegría que llegó a miles de personas; ahora, sus seres queridos buscan llevarlos de regreso a Ecuador para darles el último adiós.

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