Cerca de completar el medio maratón del Seoul Race, la influencer y corredora Yoo Ji-won murió a los 25 años el pasado 11 de octubre tras perder el conocimiento a 500 metros de la meta.

La creadora de contenido contaba con más de 9 mil seguidores en su cuenta de Instagram y compartía con su comunidad los logros deportivos que conseguía en otras carreras en las que llegó a participar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

La organización informó sobre la muerte de Yoo Ji-won

El comité organizador de la Seoul Race compartió un comunicado sobre una emergencia ocurrida el pasado 11 de octubre a las 8:49 am, cuando la influencer cayó al suelo en el kilómetro 20.

Según el comunicado oficial, al percatarse de la emergencia se le realizaron primeros auxilios a Yoo Ji-won y se solicitó el apoyo de una ambulancia para atenderla.

El personal médico realizó maniobras de reanimación; sin embargo, los esfuerzos fueron en vano y Yoo falleció en el hospital.

“Rezamos respetuosamente por el descanso en paz de la fallecida y extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia afligida que enfrenta esta repentina tristeza”, se pronunció el comité el 12 de octubre.

De momento, no se ha confirmado una causa oficial de muerte y se confirmó que esto servirá como antecedente para tomar medidas precautorias ante posibles sucesos de esta magnitud.

Yoo Ji-won: quién era y qué compartía

Yoo Ji-won nació en 2001 y estudiaba en el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea, donde se encontraba estudiando e investigando semiconductores aplicados a la inteligencia artificial.

Desde 2022 comenzó a compartir sus entrenamientos, además del trabajo que realizaba dentro del laboratorio, situación que le hizo ganar seguidores y formar una comunidad.

En su última publicación del 4 de octubre, sus seguidores comenzaron a ponerle comentarios despidiéndose de ella y asegurando que Yoo Ji-won los motivaba para salir a correr.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.