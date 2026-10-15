Terror en escuela: Sujeto protagoniza tiroteo contra estudiantes de primaria en Oregon

Un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail, ubicada en Bend, Oregon, Estados Unidos, dejó múltiples víctimas, entre ellas menores de edad, durante la jornada de este jueves 15 de octubre de 2026. El presunto atacante murió tras recibir disparos posiblemente efectuados por un transeúnte, según el reporte preliminar de la policía local.

De acuerdo con el Departamento de la Policía de Bend, la emergencia comenzó alrededor de las 12:59 horas, cuando se recibió la llamada que alertaba sobre un hombre desconocido que había disparado contra un automóvil.

Un minuto después, los servicios de emergencia recibieron múltiples llamadas al 911, que advertían que el individuo había ingresado a la escuela y que comenzó a disparar en contra de los estudiantes.

Un tiroteo en una escuela primaria de #Oregon dejó múltiples personas heridas, entre ellas niños 💔



Las autoridades aún investigan qué ocurrió, quién disparó contra el sospechoso y cuál fue el motivo; el presunto agresor habría muerto tras el ataque #AdnNoticias con… pic.twitter.com/r6keXPIfzh — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 15, 2026

¿Cuántas víctimas dejó el tiroteo en Oregon?

Las autoridades confirmaron múltiples víctimas, incluidos niños, aunque no precisaron el número total de las personas heridas o fallecidos. Al menos dos personas fueron trasladadas al hospital St Charles Bend, sin que hasta el momento se conozca su estado de salud.

Los primeros siguientes llegaron al plantel a las 13:02 horas; segundos después, reportaron que el sospechoso había muerto por disparos, presuntamente realizarlos por una persona que se encontraba cerca.

🚨🇺🇸 BREAKING: A HERO bystander reportedly took down a gunman inside an Oregon elementary school… but three children and an adult didn't make it



Sources say the shooter, believed to be a teenager, opened fire on a car outside Silver Rail Elementary in Bend, then walked straight… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 15, 2026

¿Qué pasó con los estudiantes de la escuela primaria Silver Rail de Oregon?

Depués del ataque, los autoridades iniciaron una evacuación de cada salón de clases; los alumnos fueron trasladados en autobuses escolares a Journey Church, ubicada en 61303 S Highway 97 donde se estableció un punto de reunificación con sus familiares.

La policía pidió evitar las inmediaciones del plantel debido al despliegue de puertos de seguridad.

¿Qué dijeron las autoridades escolares ante el tiroteo en Oregon?

El superintendente del distrito de Bend-La Pine Schools, Steven Cook, expresó su consternación por la tragedia y aseguró que la prioridad es atender a estudiantes, trabajadores y familias afectadas.

Mientras continúan las investigaciones, el ataque vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la violencia armada y la seguridad en las escuelas de Estados Unidos.

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