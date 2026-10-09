El huracán Isaías tocó tierra cerca de Destin, Florida, la noche de este viernes 9 de octubre, como categoría 2, con vientos sostenidos de aproximadamente 169 kilómetros por hora.

El fenómeno impactó la costa del golfo de Estados Unidos después de perder algo de fuerza durante su aproximación, aunque mantuvo condiciones peligrosas por sus fuertes vientos, lluvias e inundaciones.

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Impacto de Isaías en Florida, Estados Unidos

El impacto de Isaías provocó inundaciones costeras y cortes de electricidad en comunidades de Florida y Alabama.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, más de 400 mil personas se encontraban sin servicio eléctrico durante la noche de este viernes, mientras las autoridades advertían sobre marejadas peligrosas, lluvias intensas y posibles tornados.

En algunas zonas costeras se registraron niveles de agua superiores a los habituales, y varios aeropuertos de la región suspendieron operaciones debido a las condiciones meteorológicas.

Tras tocar tierra, el sistema comenzó a desplazarse hacia el interior de Estados Unidos. Los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes anticipaban que perdería fuerza gradualmente.

¿Isaías sigue siendo peligro para México?

Con el desplazamiento que tuvo este 9 de octubre, el huracán Isaías ya no representa un peligro directo para México, de acuerdo con los reportes meteorológicos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el sistema continúe desplazándose hacia el norte y pierda fuerza durante el sábado.

Luego de tocar tierra, el huracán Isaías se debilitó a categoría 1; se encuentra a mil 22 kilómetros al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo.

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