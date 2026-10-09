Trump negocia con Putin y levanta sanciones al diésel ruso; liberan miles de barriles para bajar los precios

El presidente Donald Trump anunció este viernes que Rusia había acordado suministrar diésel de inmediato a los mercados estadounidenses y mundiales con el fin de reducir los precios del combustible antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Esta medida se produce en un momento en que el precio del diésel, utilizado en la agricultura, la calefacción y el transporte de mercancías por carretera, se sitúa cerca de máximos históricos. Lo que afecta la perspectiva que los ciudadanos norteamericanos tienen del gobierno actual de cara alas elecciones legislativas del 3 de noviembre que determinarán qué partido controlará el Congreso.

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Trump negocia diésel con Putin pese a retricciones

En declaraciones a los medios, Trump calificó el acuerdo de “gran logro” y agradeció al presidente Vladímir Putin. “Los precios del petróleo ya están cayendo en picado, así que estamos muy contentos de conseguirlo”.

Kirill Dmitriev, representante de Putin, elogió la cooperación entre Rusia y Estados Unidos en materia de diésel y energía a través de una publicación en X poco después de la llamada.

Esta inusual iniciativa se produce tras la imposición de sanciones estadounidenses a empresas energéticas rusas debido a la guerra de Rusia contra Ucrania, iniciada en 2022.

Zelenski, inconforme ante acuerdo de Putin con Trump

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, criticó la decisión de Trump. “Los regalos a Putin no traerán la paz ni beneficio alguno al mundo civilizado. Rusia ‘pagará’ el diésel con más terror y perfidia”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el viernes una licencia general que autoriza la importación de diésel ruso hasta el 7 de abril.

Trump indicó que Rusia suministraría otras 500 mil toneladas en noviembre y un millón de toneladas más “inmediatamente después”.

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