Fuerte sismo de 7.6 sacude Panamá hoy viernes 9 de octubre; se activó alerta de tsunami

En un inicio el sismo con epicentro en Pitaloza Arriba, Panamá se había calculado en magnitud 8.0, sin embargo minutos más tarde el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, ajustó a 7.0, con epicentro al oeste de Tonosí.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: PRELIMINAR

Fecha: 2026-10-09

Hora: 12:56:04PM hora local

Magnitud: 7.0

Profundidad: 10km

Localizado en Panamá a 39km al oeste de Tonosí pic.twitter.com/qNDh3gy3yM — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) October 9, 2026

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Actualización de magnitud del sismo en Panamá

Tras varios minutos el Servicio Geológico de EUA ajustó a 7.6 la magnitud del sismo en la región de Pitaloza Arriba, Panamá, mientras que el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá tiene registro de magnitud 7.2

Al momento se espera información oficial actualizada sobre la situación y posibles daños materiales o personas afectadas.

En redes sociales comienzana circular videos y fotografías de daños en algunos edificios tras el fuerte sismo en Panamá; hasta ahora se desconoce si hay víctimas.

Múltiples edificaciones colapsaron en todo el país tras el sismo de 7,6. El Instituto de Sismología de la Universidad de Panamá sigue reportando réplicas. pic.twitter.com/OhzTwtAX17 — Destino Panamá (@destinopanama_) October 9, 2026

Tambien se reportan afectaciones en tramos carreteros de algunas regiones.

Afectación en la vía de Torio en Mariato, provincia de Veraguas tras fuerte movimiento sísmico en diversos puntos del país. pic.twitter.com/tWHJMeVAAh — Tráfico Panamá (@traficocpanama) October 9, 2026

Alerta de Tsunami por sismo en Panamá

Según el Centro del Clima de Trinidad y Tobago el sismo de esta tarde en Panamá levanta alerta de tsunami en varias costas aledañas al epicentro del terremoto.

Pronostican olas peligrosas para las costas del Pacífico de:

PANAMÁ

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

PERÚ

NICARAGUA

GUATEMALA

EL SALVADOR

MÉXICO

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puso a disposición los números de emergencia para los mexicanos que requieran apoyo tras el sismo en Panamá

La @SRE_mx permanece atenta ante la situación generada por el sismo registrado hace unos momentos en Panamá. Expresamos nuestra solidaridad al pueblo panameño ante cualquier daño o afectación acontecida.



Para las y los mexicanos en Panamá, ponemos a su disposición el número de… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 9, 2026

A través de un comunicado el Ministerio de Educación de Panamá dio a conocer la suspención de las clases en todas las escuelas esta tarde por el sismo.

Por otro lado el principal aeropuerto de Panamá anunció cierre temporal, mientras se verifican las condiciones de seguridad luego de sismo de 7.6.

Información en desarrollo...

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