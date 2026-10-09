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Recomendaciones para cuidar a tus mascotas durante un huracán

Ante un huracán es importante mantenerse atento para resguardarse ante inundaciones y si tienes mascotas te decimos qué debes hacer con ellas para mantenerlas a salvo.

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En México la temporada de huracanes ha provocado intensas lluvias y se prevé que el huracán Simón impacte en costas de Jalisco y Colima, así que para que estés prevenido, te decimos qué hacer si tienes mascotas.

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¿Qué hacer en un huracán si tengo mascotas?

De acuerdo con la FDA de Estados Unidos se recomienda a las familias planificar con anticipación para estar preparado ante cualquier desastre.

Es importante que los dueños de mascotas lleven a sus perros o gatos consigo al evacuar y debes verificar que:

  • Tenga collar con sus datos
  • Guardar su cartilla de vacunación e historial médico
  • Prepara una mochila con agua embotelladas y alimento para dos semanas, juguete y correa
  • Ten a la mano una transportadora o jaula adecuada

Durante el huracán es importante no dejar a las mascotas en techos, patios o terrazas, debes refugiarlos contigo en una habitación segura. Conserva la calma.

Después del huracán comprueba que tu mascota no tenga heridas y en caso de que notes algún signo o síntoma como que deje de comer o se aísle debes llevarlo al veterinario.

Consejos ante un huracán

  • Mantente informado en canales oficiales
  • Permanece al interior en planta baja
  • Aléjate de ventanas, tragaluces y puertas de cristal
  • Ten a la mano tu kit de emergencia con suministros
  • Utiliza linternas

En caso de vivir en zonas de riesgo de inundación se recomienda desalojar el lugar y buscar refugio y estar atento a los avisos sobre carreteras y puentes cerrados.

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