Recomendaciones para cuidar a tus mascotas durante un huracán

En México la temporada de huracanes ha provocado intensas lluvias y se prevé que el huracán Simón impacte en costas de Jalisco y Colima, así que para que estés prevenido, te decimos qué hacer si tienes mascotas.
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¿Qué hacer en un huracán si tengo mascotas?
De acuerdo con la FDA de Estados Unidos se recomienda a las familias planificar con anticipación para estar preparado ante cualquier desastre.
Es importante que los dueños de mascotas lleven a sus perros o gatos consigo al evacuar y debes verificar que:
- Tenga collar con sus datos
- Guardar su cartilla de vacunación e historial médico
- Prepara una mochila con agua embotelladas y alimento para dos semanas, juguete y correa
- Ten a la mano una transportadora o jaula adecuada
Durante el huracán es importante no dejar a las mascotas en techos, patios o terrazas, debes refugiarlos contigo en una habitación segura. Conserva la calma.
Después del huracán comprueba que tu mascota no tenga heridas y en caso de que notes algún signo o síntoma como que deje de comer o se aísle debes llevarlo al veterinario.
Consejos ante un huracán
- Mantente informado en canales oficiales
- Permanece al interior en planta baja
- Aléjate de ventanas, tragaluces y puertas de cristal
- Ten a la mano tu kit de emergencia con suministros
- Utiliza linternas
En caso de vivir en zonas de riesgo de inundación se recomienda desalojar el lugar y buscar refugio y estar atento a los avisos sobre carreteras y puentes cerrados.
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