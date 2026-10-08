Chile fue azotado por fuertes lluvias la tarde de este 8 de octubre, las cuales provocaron una impresionante corriente de agua y lodo que arrastró vehículos e inundó calles en la comuna de Las Condes.

Las imágenes fueron captadas desde el aire, las cuales muestran la fuerza con la que el agua avanzó por la zona y los daños que dejó a su paso dejó, por lo que el cuerpo de emergencia tuvo que entrar en acción.

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Filma desde un muro, sin preocuparse por el peligro que representa para él, durante el aluvión en Chile https://t.co/hx9XnmlpCY — Errete en Español (@erreteespanol) October 9, 2026

¿Dónde y cuándo ocurrió la inundación en Santiago de Chile?

La emergencia se registró cerca de las 17:00 horas del jueves 8 de octubre de 2026, en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, al oriente de Santiago de Chile.

De acuerdo con información atribuida al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la activación de quebradas por las intensas precipitaciones provocó una corriente de agua y sedimentos que afectó principalmente las calles General Blanche, Quebrada Honda y avenida de la Plaza Sur.

¿Qué daños dejó la corriente de agua y lodo?

La fuerza del agua arrastró automóviles, árboles y un autobús del transporte público; también se reportaron inundaciones en viviendas y recintos de salud, entre ellos el área de urgencias de la Clínica UC Christus, lo que afectó la atención médica en el lugar.

Las imágenes aéreas difundidas por Carabineros de Chile muestran calles cubiertas de lodo y vehículos desplazados por la corriente; los equipos de emergencia desplegaron labores de rescate y evaluación de daños en el sector afectado.

🚨 #Urgente: El General Director de Carabineros, Marcelo Araya, junto al Ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, sobrevuelan los sectores donde se originó el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes, con el propósito de evaluar la magnitud de la emergencia y las zonas impactadas. #EnDesarrollo — Carabineros de Chile (@Carabdechile) October 8, 2026

¿Hubo personas heridas o víctimas mortales?

El primer balance de las autoridades reportó seis personas lesionadas, entre ellas un bebé de un año que sufrió una fractura; bomberos también informó del rescate de personas que habían quedado atrapadas durante la emergencia.

En los reportes consultados no se informaron víctimas mortales, ya que por el momento, las autoridades continuaban evaluando las consecuencias de las inundaciones.

Chile declara zona de catástrofe en Las Condes tras las inundaciones

El presidente de Chile, José Antonio Kast, instruyó declarar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes, donde una fuerte corriente de agua y lodo arrastró vehículos y provocó daños en distintos puntos.

La decisión se anunció después de una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) regional, en la que participaron autoridades y ministros de distintas áreas.

El objetivo es disponer de los recursos necesarios para atender la emergencia y apoyar las labores de recuperación.

Además, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para diez comunas de la Región Metropolitana ante el riesgo de nuevas remociones en masa.

Momentos de miedo y tensión vivieron los pasajeros dentro de un bus que fueron arrastrados por el aluvión en Santiago de Chile https://t.co/PIAwPkoRzX — Audi Rodriguez (@Audi_Rodriguez) October 9, 2026

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