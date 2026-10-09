La crisis de personas desaparecidas en México llegó hasta el Vaticano con un mensaje que busca poner en el centro a quienes siguen sin ser localizados.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) entregó al papa León XIV un libro relacionado con desaparecidos que se reportan en el país.

¿Qué contiene esta publicación y por qué la Iglesia mexicana decidió llevarla ante el pontífice? El gesto busca visibilizar una problemática que mantiene en la incertidumbre a miles de familias.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Más de 200 páginas de rostros y nombres llegaron a las manos del Papa León XIV.



En la Santa Sede, Mons. Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, entregó al Santo Padre «Un nombre, mil voces». El Papa se detuvo en sus… pic.twitter.com/qr4wGi5TMw — Compañía de Jesús en México (@Jesuitas_Mexico) October 9, 2026

¿Cómo se llama el libro de personas desaparecidas que recibió el papa León XIV?

El libro se titula Un nombre, mil voces y fue entregado al papa León XIV por Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

La publicación tiene más de 200 páginas y reúne fotografías, nombres e historias de personas desaparecidas en México, además de testimonios y recuerdos compartidos por sus familias.

La iniciativa fue elaborada en coordinación con familiares de las víctimas, colectivos y el proyecto Diálogo Nacional por la Paz, impulsado por la Iglesia católica y organizaciones civiles.

Su propósito es mantener presente la identidad de quienes siguen sin ser localizados y visibilizar la búsqueda que sus seres queridos continúan realizando.

¿Por qué la CEM entregó al Papa un libro sobre desaparecidos en México?

La entrega busca llevar la crisis de desapariciones en México a un espacio internacional y llamar la atención sobre la necesidad de verdad y justicia para las víctimas y sus familias.

De acuerdo con el mensaje difundido por la CEM, el libro reúne los rostros de personas que siguen ausentes y la memoria de quienes no han dejado de buscarlas.

La Iglesia también hizo un llamado a atender la crisis forense y la impunidad relacionada con las desapariciones.

La iniciativa surgió de una convocatoria del Diálogo Nacional por la Paz, que pidió a familiares y colectivos compartir nombres, fotografías, lugares y fechas de desaparición.

La propuesta se impulsó en agosto, antes del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto.

¿Cuántas personas desaparecidas hay en México?

La CEM señaló que en México hay más de 132 mil personas desaparecidas, la cifra refleja la magnitud de una crisis que afecta a familias de todo el país, muchas de las cuales continúan buscando a sus seres queridos y exigiendo avances en las investigaciones.

Para consultar los registros oficiales de personas desaparecidas y no localizadas, la Comisión Nacional de Búsqueda cuenta con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), cuya información se actualiza conforme las autoridades incorporan y modifican los reportes.

Por ello, las cifras pueden cambiar según la fecha de consulta y el tipo de registro, además de la búsqueda de personas, colectivos de familiares han señalado dificultades en las investigaciones y en la identificación de restos humanos.

La crisis, por tanto, no se limita a localizar a quienes faltan, sino que también implica esclarecer los casos y ofrecer respuestas a las familias.

¿Qué pide la Iglesia ante la crisis de desapariciones en México?

A través de esta iniciativa, la Iglesia mexicana y el Diálogo Nacional por la Paz buscan mantener visible la situación de las personas desaparecidas y respaldar la exigencia de verdad y justicia.

El mensaje difundido tras la entrega del libro también plantea la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad frente a la crisis forense y la impunidad.

La publicación reconoce, además, la participación de las familias y los colectivos que compartieron información y recuerdos para integrar el documento.

Sus aportaciones permitieron reunir en un mismo libro nombres, rostros e historias que representan a quienes continúan ausentes y a las personas que mantienen activa su búsqueda.

La entrega de Un nombre, mil voces al papa León XIV busca que la crisis de personas desaparecidas en México no quede reducida a una cifra.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.