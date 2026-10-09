Un sismo de magnitud 7.6 se registró hoy viernes 9 de octubre en Panamá, lo que provocó alarma y una rápida evacuación de edificios.

El Servicio Geológico de Estados Unidos ajustó la magnitud a 7.6 mientras que el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá tiene registro de magnitud 7.2.

🚨#ÚLTIMAHORA | Evacuaciones de edificios en #Panamá, tras fuerte #sismo de esta tarde; el movimiento se percibió en diversas regiones pic.twitter.com/ML26K73jHW — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 9, 2026

¿Cómo se vivió el sismo en Panamá?

A través de redes sociales se han compartido varios videos del fuerte sismo en Panamá y en ellos se puede ver cómo el temblor provocó que techos de edificios y alumbrado se vinieran abajo.

#ÚLTIMAHORA |🔴 Reportan daños en algunos edificios tras fuerte #sismo en #Panamá; hasta ahora se desconoce si hay víctimas pic.twitter.com/yJlirqZExd — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 9, 2026

Al percatarse del sismo, los panameños que se encontraban en centros comerciales, restaurantes, transporte público y edificios de gobierno evacuaron y se pusieron a salvo en lugares abiertos como estacionamientos.

Debido al movimiento se activó la alarma de seguridad de varios automóviles y de establecimientos.

Primeras imágenes del sismo/terremoto en Panamá pic.twitter.com/hzme5GlUrk — Mauricio Mora (@supershadai) October 9, 2026

También hay reporte de carreteras colapsadas y réplicas de magnitud 5.2 y 5.8.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, solicita a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo informar sobre los efectos del fuerte sismo.

¿Hay mexicanos afectados por el sismo en Panamá?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su solidaridad después del temblor en Panamá e informó que hasta el momento no se tiene reporte de mexicanos afectadas o heridas.