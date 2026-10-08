Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, confirmó que la ejecución por fusilamiento del exmayor del Ejército Nidal Hasan podrá ser vista por el público.

Un pelotón integrado por soldados armados con fusiles será el encargado de ejecutar a Nidal Hasan, procedimiento que se realizará en Fort Hood y el cual podrá ser presenciado por la población.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Por qué será fusilado Nidal Hasan?

En su momento, Nidal Hasan era psiquiatra en las Fuerzas Armadas y mató a 13 personas en un ataque el 5 de noviembre de 2009 en la base de Fort Hood, Texas.

Para 2013, un tribunal lo declaró culpable por 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento (por las personas que fueron heridas durante el ataque).

Pete Hegseth fue quien recomendó esta pena de muerte, la cual fue aprobada directamente por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Desde 1961 no se presentaba una ejecución por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Además, la última vez que se usó el fusilamiento como método para ejecutar una condena de muerte fue en 1945.

¿Cuándo será el fusilamiento de Nidal Hasan?

Tras la decisión, se anunció que Nidal Hasan será ejecutado el próximo 3 de diciembre en Fort Hood a la 1:00 pm (12:00 pm tiempo de CDMX), según informaron las autoridades.

Hegseth justificó la decisión tomada ya que asegurada “debe conocerse que este tipo de actos tienen consecuencias graves”, informaron medios locales.

De momento, las autoridades estadounidenses no han informado sobre cómo se podrá seguir el fusilamiento de Nidal Hasan. Por lo que no está claro si habrá espectadores en el lugar o habrá una transmisión.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.