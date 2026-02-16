VIDEO: Volcán Kilauea entra en erupción y aumentan las alertas en Hawái

En el 2025, el volcán Kilauea fue uno de los más activos de todo el mundo, con erupciones constantes que obligaron a una vigilancia continua. La situación se mantiene este 2026 y la primera gran erupción fue registrada este 15 de febrero, con imágenes que han sorprendido al mundo.

Es la erupción número 42 del Kilauea desde que comenzó con su actividad intensa en diciembre de 2024, de acuerdo con los informes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). La buena noticia es que, a pesar de la violenta erupción, no existe un riesgo inmediato para las comunidades cercanas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Video de la erupción del Kilauea este 15 de febrero

El estallido ocurrió en los respiraderos del cráter, expulsando grandes cantidades de lava que se elevaron varios metros en el aire, acompañadas de un flujo constante que se desprendía por las laderas interiores.

De acuerdo con los datos preliminares, la columna de ceniza y humo alcanzó 35 mil pies sobre el nivel del mar, es decir, más de 10 kilómetros de altura, lo suficiente para cubrir el cielo de Hawái y que la erupción se hiciera noticia mundial.

Asimismo, se detalló que el volcán presentó una desinflación de 22 microrradianes, expulsando aproximadamente 10 millones de yardas cúbicas de lava, lo suficiente para cubrir cerca del 40% del fondo del cráter.

Kīlauea Update: Episode 42 Summary



Lava fountaining from the north and south vents in Halemaʻumaʻu stopped at 11:38 PM HST, Feb 15 after 9 hrs 48 mins of activity.



🌋 Peak fountain heights: South ~400 m (1300 ft), North ~300 m (1000 ft).

💨 Plume reached 35,000 ft; light ash &… pic.twitter.com/BsdWwHhdgo — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) February 16, 2026

No hay riesgo inmediato para la población de Hawái

A pesar de que el estado se mantiene en alerta desde el 2024, todavía no se ha registrado alguna erupción que realmente comprometa la integridad de los habitantes. No se emitió ninguna alerta de evacuación y ya existe un protocolo en caso de alguna erupción mayor.

El volcán Kilauea se encuentra en la Isla Grande de Hawái y ha sido estudiado desde hace décadas, considerando el potencial destructivo que tiene.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.