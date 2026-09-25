Un ciberataque contra sistemas vinculados con Adif y Renfe (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles), puso el foco en una modalidad de ataque en la que habría intervenido una herramienta de Inteligencia Artificial (IA).

El incidente habría permitido acceder a información almacenada en sistemas relacionados con el operador ferroviario, aunque las autoridades todavía investigan el alcance de la extracción de datos.

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¿Qué pasó con el ciberataque a Renfe y Adif?

El ataque comenzó en sistemas de Adif, la empresa pública responsable de la infraestructura ferroviaria española, y posteriormente los responsables habrían conseguido acceder a sistemas utilizados por Renfe.

De acuerdo con los reportes, el objetivo principal habría sido obtener información de las bases de datos de clientes de Renfe.

Reportes indican que pudieron extraerse alrededor de 500 gigabytes de información, aunque todavía se trabaja para determinar exactamente qué datos fueron comprometidos.

¿Qué papel tuvo la IA en el ataque a Renfe?

Un elemento que distingue este ataque es el supuesto uso de inteligencia artificial para apoyar el proceso de ataque.

Según las primeras informaciones, la herramienta habría servido para automatizar determinadas tareas, entre ellas la búsqueda de vulnerabilidades y otras acciones necesarias para avanzar dentro de los sistemas.

La IA habría sido utilizada como una herramienta durante distintas fases de la operación. En lugar de que una persona tuviera que realizar manualmente cada una de las tareas fueron automatizadas.

Sin embargo, todavía corresponde a las investigaciones determinar exactamente qué herramienta fue utilizada, quién estuvo detrás del ataque y hasta dónde llegó la intervención de la IA.

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