CNN denuncia ataque a la libertad de prensa tras veto de la Casa Blanca

CNN respondió este viernes al anuncio del presidente Donald Trump de prohibir el acceso de la cadena, junto a MSNOW y Politico, a la Casa Blanca.

El medio de comunicación afirmó respaldar plenamente a su equipo periodístico y su cobertura y advirtió que, de concretarse la medida, constituiría “un ataque ilegal contra ese derecho fundamental protegido constitucionalmente”.

“Tenemos el derecho bajo la Constitución de los EUA de realizar esa cobertura sin obstáculos ni interferencias del gobierno”.

Politico también se pronunció: “Continuaremos cubriendo con imparcialidad esta Casa Blanca y las futuras. Defenderemos vigorosamente nuestros derechos bajo la Primera Enmienda ante cualquier intento de restringirlos”.

Al dicho portal lo acusó de ser “receptores de una suscripción ilegal y ridícula de 8 millones de dólares, un récord histórico, directamente del gobierno de los Estados Unidos, bajo el mandato del corrupto Joe Biden, para mantenerlos ‘vivos’”. Y añadió al respecto: “¡Me parece corrupción!”.

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¿Qué dijo Trump sobre CNN?

El mandatario publicó en Truth Social el veto a dichos medios.

“Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo a la Falsa Cadena de Noticias CNN, a MSNOW (...) y a Politico (...) el acceso a la Casa Blanca como resultado de sus constantes ‘informes’ de NOTICIAS FALSAS.

¡Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIONES y MENTIRAS cuando cubren al presidente de los Estados Unidos, la Administración Trump o los Estados Unidos de América! “, acusó.

El anuncio supone una nueva escalada en la ofensiva del republicano contra la prensa, después de que al inicio de su mandato restringiera el acceso de la agencia Associated Press (AP) a algunos actos en la Casa Blanca por negarse a usar el nombre “golfo de América” para referirse al golfo de México.

Trump, que no detalló a qué coberturas se refería, agregó que otros medios de comunicación “van después”.

El presidente estadounidense ha recurrido también a la Justicia para actuar contra los medios y mantiene pleitos contra el diario The New York Times, The Wall Street Journal y la BBC.

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