Titán, el submarino que se dirigía al Titanic, volvió a ser tendencia luego de que Canadá revelara las conclusiones finales sobre la tragedia ocurrida en junio de 2023.

A casi tres años del accidente, la investigación determinó que el submarino operó sin supervisión regulatoria adecuada, sin certificación oficial y con problemas estructurales que terminaron provocando su implosión. Te contamos todos los detalles que se han revelado del caso.

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¿Qué pasó realmente con el submarino Titán?

El informe presentado este 17 de junio de 2026 por la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá (TSB), organismo que analizó las condiciones en las que operaba la nave de OceanGate, señaló que el vehículo realizaba expediciones de alto riesgo sin la vigilancia necesaria por parte de las autoridades.

Salió a la luz un estremecedor #video del momento en que se encontraron los restos del submarino #Titán en el fondo del océano.



El material llega justo cuando las audiencias oficiales han comenzado a investigar qué ocurrió realmente en esa fatal expedición.



David Lochridge… pic.twitter.com/kPHhjhby4z — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 20, 2024

De acuerdo con la investigación canadiense, el principal problema estuvo en el diseño y las condiciones operativas del submarino. El informe apunta a que el casco de fibra de carbono del Titán sufría desgaste en cada inmersión realizada hacia los restos del Titanic, ubicados a casi 4 mil metros de profundidad en el Atlántico Norte.

Los investigadores concluyeron que el daño acumulado habría debilitado progresivamente la estructura hasta provocar la implosión ocurrida el 18 de junio de 2023. Además, se determinó que el submarino no estaba certificado por ninguna autoridad marítima y que operaba sin un sistema formal de supervisión.

Las conclusiones coinciden con investigaciones previas realizadas en Estados Unidos, donde también se señalaron fallas de ingeniería, mantenimiento insuficiente y procedimientos de seguridad inadecuados por parte de OceanGate.

¿Cuántas personas murieron en el submarino Titán?

La implosión del sumergible Titán provocó la muerte instantánea de las cinco personas que viajaban a bordo durante una expedición turística para observar los restos del Titanic.

Entre las víctimas se encontraban Stockton Rush, director ejecutivo de OceanGate; el explorador británico Hamish Harding; el especialista francés en el Titanic Paul-Henri Nargeolet; y el empresario pakistaní Shahzada Dawood junto a su hijo Suleman Dawood.

Tras la publicación del informe, Canadá recomendó establecer mecanismos de vigilancia para identificar y supervisar submarinos no certificados que operen en sus aguas o con apoyo logístico canadiense. El objetivo es evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

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