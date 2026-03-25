Ejército de EUA eleva la edad de reclutamiento: Quiénes pueden unirse ahora

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado un cambio clave en sus reglas de ingreso: ahora aumentó la edad máxima de reclutamiento en EE.UU. hasta los 42 años, ampliando significativamente el grupo de personas que pueden enlistarse.

Hasta ahora, el límite estaba en 35 años en la mayoría de los casos, por lo que esta nueva medida abre la puerta a miles de adultos que anteriormente no calificaban para ingresar al servicio militar.

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Quiénes pueden unirse ahora al ejército de EE.UU.

Con este cambio, ahora pueden aplicar personas de hasta 42 años, tanto para el Ejército regular, como para la Guardia Nacional y la Reserva.

El requisito mínimo se mantiene sin cambios:

18 años (o 17 con permiso de los padres)

Esto significa que personas en sus 30 y principios de los 40 ahora tienen una nueva oportunidad de enlistarse dentro del sistema militar en EE.UU.

Además del aumento en la edad de reclutamiento en EE.UU., el Ejército también modificó sus políticas sobre antecedentes relacionados con drogas.

Ahora, personas con una única infracción por posesión de marihuana podrán avanzar en el proceso de ingreso sin enfrentar las mismas restricciones que antes, lo que reduce barreras para miles de posibles reclutas en Estados Unidos.

¿Por qué el Ejército de EE.UU. está ampliando los requisitos?

Este cambio forma parte de una estrategia para ampliar el número de reclutas, luego de que el Ejército de EE.UU. enfrentara presuntamente dificultades para cumplir sus metas de reclutamiento en años recientes.

Además, estudios internos han señalado que los reclutas de mayor edad suelen ser más disciplinados y tienen mayor compromiso, lo que podría mejorar el rendimiento general de las fuerzas.