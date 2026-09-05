VIDEO: Mujer de 64 años sobrevive 11 días sepultada bajo el lodo tras riada en Nepal

Nepal mantiene este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas mientras miles continúan desaparecidos.

Un ciudadano chino atrapado en el túnel de una hidroeléctrica y una mujer de 64 años sepultada por el lodo en una vivienda fueron rescatados hoy.

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¿Cómo fueron los rescates de hoy en Nepal tras riada?

Chandrika Shrestha, de 64 años, fue localizada en una vivienda del mercado de Betrawati, en Nuwakot, después de que los equipos recibieran información de que se escuchaba una voz procedente del interior de la casa.

En las imágenes difundidas por las autoridades, Shrestha aparece consciente, sentada sobre una gruesa capa de lodo dentro de un espacio reducido, con apenas distancia entre los sedimentos acumulados y el techo, mientras varios rescatistas llegan hasta ella a través de una abertura de la vivienda.

update: two more people were rescued alive in separate operations in nepal 10 days after the floods.



chinese national lu haitao was pulled from a tunnel at upper trishuli 1. chandrika kumari shrestha, 64, was rescued from her mud filled home in betrawati. pic.twitter.com/VGIvBCNIYv — Michael Rusch (@weeddude) September 5, 2026

La mujer fue rescatada por un equipo de la Policía Armada de Nepal y trasladada para recibir primeros auxilios antes de ser evacuada hacia Katmandú, informó la oficina del primer ministro.

Horas antes, un ciudadano chino fue extraído con vida del túnel Audit-4 de la hidroeléctrica Upper Trishuli-1, en Rasuwa, en una operación conjunta del Ejército de Nepal y un equipo surcoreano de especialistas en desastres.

Tras su liberación, el hombre fue trasladado al cuartel militar de Maithil, en Trishuli, para recibir atención médica de urgencia.

Upper Trishuli-1, una central hidroeléctrica de 216 megavatios todavía en construcción, es uno de los lugares donde se concentra la búsqueda de desaparecidos. Seis cuerpos sin identificar fueron recuperados el viernes en la zona del proyecto y centenares de trabajadores continúan sin ser localizados.

VIDEO | Nepal: A woman, Chandrika Shrestha, rescued alive today from flood-hit Betrawati.



(Source: Armed Police Force)



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/doWk9LkJV1 — Press Trust of India (@PTI_News) September 5, 2026

Los dos hallazgos de este sábado se suman al rescate el viernes de otros dos trabajadores que permanecieron diez días atrapados en una galería de la cercana central hidroeléctrica Trishuli 3A.

Uno de ellos permanece en estado crítico por hipotermia severa y agotamiento, mientras que su compañero se encuentra estable.

Balance de muertos y desaparecidos en Nepal por la avalancha

Mientras, él número de muertos por las devastadoras riadas se elevó a 1.344 y el de desaparecidos se sitúa en 4.886 mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas afectadas, según el último balance de las autoridades publicado este sábado.

Las operaciones, que mantienen a casi 8 mil agentes desplegados, han permitido auxiliar hasta el momento a 8 mil 962 personas.

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