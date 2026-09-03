VIDEO: Gato gigante interactivo sorprende a turistas en Hong Kong

A momento to Purr es una instalación que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong y todos los que llegan pueden observar un gato naranja acostado que mide ocho metros de largo, siete de ancho y 3 de alto.

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Gato gigante invade aeropuerto de Hong Kong

El diseño es sorprendente ya que el gato naranja se encuentra acostado en medio por lo que todas las personas que pasan lo miran y lo más sorprendente es que mueve sus orejas y cola.

Además hay una pantalla junto a la instalación donde los usuarios pueden darle de comer, acariciarlo o jugar con él y el gato responde en tiempo real a estas acciones.

Cabe señalar que se tenía previsto que la instalación solo estuviera unas semanas pero debido al éxito que tuvo se quedó y fue trasladado al nivel de llegadas L5 de la terminal 2.

La importancia de los gatos en algunas culturas

Es importante destacar que los gatos tienen una gran importancia en la cultura asiática pues son considerados guardianes en distritos tradicionales como Sheung Wan y Sai Ying Pun.

Los gatos son animales que ayudan a mantener las tiendas libres de roedores y simbolizan la buena suerte para los comerciantes.

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