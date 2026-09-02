Protestas masivas en Ceuta por crisis migratoria; exigen más recursos y seguridad

Las protestas en las calles de Ceuta por la situación que vive la ciudad con la entrada de miles de migrantes por la frontera los días 30 y 31 de julio se prolongaron durante más de cuatro horas.

Con banderas de España y Ceuta, más de 25 mil personas se manifestaron en esta jornada que era festival en la ciudad al ser el “Día de la Autonomía”.

La principal protesta se inició cerca de las 18:00 horas cuando los ceutíes empezaron a concentrarse en el entorno de las Murallas Reales convocados por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV).

Posteriormente, los manifestantes se trasladaron hasta la Plaza de los Reyes, en otra movilización convocada por la asociación “Foro Siglo XXI”, y donde se dieron cita más de 4 mil personas para exigir la dimisión del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez.

Los manifestantes se extendieron más allá de las 22:00 horas dando por cerrada una jornada reivindicativa que marcó el tradicional “Día de Ceuta”.

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¿Cómo fueron las protestas en Ceuta hoy?

La manifestación, bajo el lema “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”, comenzó en el Patio de Armas de las Murallas Reales y recorrió las calles del centro de la ciudad hasta llegar a las puertas del Palacio Autonómico, donde cuatro jóvenes -uno por cada una de las cuatro comunidades religiosas de la ciudad: cristiana, musulmana, hindú y hebrea- leyeron el manifiesto “Ceuta somos todos”.

El manifiesto advierte de que la presión generada por la llegada masiva de migrantes está poniendo a prueba los recursos y servicios públicos de la ciudad, pero también su “capacidad para proteger nuestras fronteras, garantizar la seguridad y defender la integridad de nuestro territorio”.

“Ceuta eres y serás siempre España”, indicaron los cuatro jóvenes durante la lectura, en la que defendieron que la ciudad autónoma es “una parte irrenunciable de España”, que su soberanía “no se cuestiona” y que la integridad territorial del país “no se negocia”.

El texto incide en que “lo ocurrido no es un problema migratorio”, ya que, cuando se pone bajo presión una frontera española “se pone bajo presión a toda España”, y recuerda que Ceuta es también frontera exterior de la Unión Europea (UE).

Residents of Ceuta, a Spanish enclave in North Africa, destroyed a migrant beach camp, tearing down tents and burning belongings amid rising tensions since 72,000 people crossed from Morocco, the majority of whom have returned pic.twitter.com/ixXwHYWsxh — Reuters (@Reuters) August 28, 2026

“Ceuta ha respondido, pero Ceuta no puede hacerlo sola”, se lee en el documento, que reclama una respuesta de Estado y el compromiso de todas las administraciones para garantizar la seguridad, proteger a la población y evitar que la presión sobre los servicios públicos termine afectando a la vida cotidiana de los ceutíes.

Financiación extraordinaria

Los manifestantes reclaman al Gobierno de España que refuerce los medios del Estado en Ceuta, garantice la seguridad y el control de la frontera y facilite los recursos humanos, materiales y administrativos necesarios para afrontar la situación. También exigen el retorno efectivo y con garantías de quienes entraron ilegalmente.

El manifiesto pide además una financiación extraordinaria para hacer frente a los costes de la emergencia y medidas de apoyo para empresas, autónomos y trabajadores que permitan recuperar la actividad, la confianza y la imagen de Ceuta.

También pide un compromiso firme de la Unión Europea porque Ceuta, como frontera exterior europea, necesita una respuesta ante una situación que afecta al conjunto de España y de la UE.

🇪🇸 CRISIS MIGRATORIA: El desgarrador testimonio de una niña en Ceuta.



Rompe a llorar al contar lo que están viviendo: “Estamos muy asustados. Estamos muy mal. No podemos ir al colegio”. pic.twitter.com/z3p6FMURFk — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 2, 2026

También han sido miles las personas que se han congregado en Zaragoza, Palma, Valencia, Sevilla, Santander, Murcia, Cáceres, además de numerosas ciudades de Castilla-La Mancha, Asturias y Andalucía.

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