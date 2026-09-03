EUA sancionó a nieto de Raúl Castro, al Banco Exterior de Cuba y cuatro entidades más

Estados Unidos (EUA) lanzó una nueva afrenta contra el régimen en Cuba y ahora sancionó a Fidel Ernesto Castro Calis, nieto de Raúl Castro, así como al Banco Exterior y cuatro entidades más.

Por medio de un comunicado este jueves 3 de septiembre, el Departamento de Estado, cuyo titular es Marco Rubio, informó que “mientras el pueblo cubano sufre”, estos seis entes han trabajado para perpetuar el control político y económico de la dictadura en la isla.

“Hoy (...) designó a cinco entidad y a una persona cuyas actividades sustentan los sectores de servicios financieros, metales, minería y energía del régimen”, se pudo leer en el comunicado.

🚨#AlertaADN



EE.UU. sanciona a Fidel Ernesto Castro Calis, nieto de Raúl Castro, junto al Banco Exterior de Cuba y otras cuatro entidades. La medida responde a la explotación de recursos naturales y reservas energéticas del país en beneficio del régimen pic.twitter.com/5wC0tvFIrV — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 3, 2026

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¿Por qué EUA sancionó al nieto de Raúl Castro?

Las autoridades estadunidenses aseguraron que las actividades de los nuevos sancionados “promueven amenazas” del régimen cubano contra la seguridad nacional de Estados Unidos.

Asimismo, puntualizaron que continúan con “la visión inquebrantable” de desmantelar las redes que financiarían al régimen castrista.

“Se desmantelen las redes financieras ilícitas del régimen, los aparatos represivos y las arraigadas estructuras de poder de la era castrista, y en la que el pueblo cubano, y no sus opresores, herede el futuro de la nación”, continuó el comunicado.

Raúl Castro se encuentra delicado de salud

El mensaje se dio tan sólo unos días después de que se difundiera que Raúl Castro, el exdictador de la isla, se encuentra grave y hospitalizado tras sufrir un accidente cerebrovascular.

De acuerdo al Diario Las Américas, uno de los máximos líderes de la Revolución Cubana se encuentra siendo asistido por equipos médicos para mantenerse con vida.

Castro, de 95 años de edad, recientemente fue acusado de presunta conspiración y asesinato por Estados Unidos. Lo anterior debido a las decisiones que tomó en la década de los 90 cuando, al ser ministro de Defensa, derribó una avioneta con tres cubano-americanos, así como un cubano con residencia en EUA.

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