¡Alerta sanitaria! Autoridades detectan mapache con rabia; piden proteger a mascotas y restringen zona de Florida

Una alerta por rabia fue emitida en Melbourne, Florida, luego de que un mapache capturado en la zona diera positivo a esta enfermedad viral. El Departamento de Salud de Florida en el condado de Brevard (DOH-Brevard) pidió a residentes y turistas extremar precauciones ante el riesgo de contacto con animales silvestres.

El mapache fue capturado durante la jornada del 27 de agosto en las inmediaciones de Andrews Avenue.Ante el caso confirmado, las autoridades señalaron que actualmente la rabia está presente en la población de animales silvestres del área.

¿Qué zona de Florida está bajo alerta por caso de rabia?

La alerta por rabia,que tendrá una duración de 60 días, com prenden un área delimitada por West Eau Gallie Boulevard al norte, Sarno Road al sur, Croton Road al este y North Wickham Road al oeste.

Cabe señalar que la medida busca reducir el riesgo de exposición tanto para las personas como para los animales domésticos.

9/3/26: A rabies alert has been issued by the Florida Department of Health for a portion of Melbourne due to a racoon that tested positive. Since rabies is present in the wild animal population, domestic animals are at risk if not vaccinated. pic.twitter.com/GX1o3GFUB1 — Brevard EOC (@BrevardEOC) September 3, 2026

¿Cómo proteger a perros y gatos contra la rabia?

El Departamento de Salud de Florida recomienda mantener al día la vacunación de mascotas y ganado, admás de mantener a los animales domésticos bajo supervición directa y, cuando corresponda, con correa.

También pide evitar cualquier contacto con mapaches, murciélagos, zorros, zorrillos, nutrias, linces y coyotes, animales que pueden representar un mayor riesgo de exposición de la rabia.

Las autoridades advierten que np se debe alimentar ni manipular fauna silvestre y recomiendan impedir que estos animales ingresen a viviendas u otros espacios ocupados.

Si una persona es mordida o arañada por un animal silvestre o doméstico, debe buscar atención médica y reportar el incidente al Departamento de Salud de tu localidad.

La alerta recuerda que la prevención sigue siendo lam principal herramienta frente a una enfermedad que puede ser mortal una vez que aparecen los síntomas; ¿tu mascota está vacunada contra la rabia?