Tiroteo en Minneapolis deja varios muertos y policías heridos: ¿Qué pasa con el tirador activo?

Una intensa movilización policial se registró durante la tarde de este miércoles en el centro de Minneapolis, luego de un tiroteo con múltiples víctimas ocurrido en las inmediaciones de un edificio de departamentos en East Grant Street.

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The Minneapolis Police Department is on the scene of a shooting in the area of 15 E Grant St. involving multiple victims, including two police officers. Please avoid the area. Additional information will be provided as it becomes available. — City of Minneapolis (@CityMinneapolis) September 2, 2026

El Departamento de Policía de Minneapolis confirmó que dos de sus agentes resultaron heridos, además de otras personas afectadas durante el tiroteo. La emergencia provocó el despliegue de decenas de patrullas, ambulancias y unidades especializadas cerca del Centro de Convenciones de Minneapolis.

🚨#AlertaADN



🇺🇸 Se reporta un gran despliegue policiaco en el centro de Minneapolis, EE.UU., por un posible tirador activo. Se sospecha que podría haber múltiples víctimas pic.twitter.com/hs6M81dVZU — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 2, 2026

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