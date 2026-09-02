María Consuelo pide la eutanasia tras 26 años de secuelas por ataque con ácido

Luego de más de 26 años viviendo con secuelas por un ataque con ácido en Bogotá, María Consuelo Córdoba solicitó la eutanasia para tener una muerte digna.

Y es que la mujer de 58 años ha pasado por más de 80 cirugías faciales y años de hospitalización por las graves heridas que sufrió en su rostro.

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Respuesta a María Consuelo por su proceso de eutanasia

Según respondió la Entidad Promotora de Salud (EPS) la paciente cuenta con autorización para el procedimiento desde hace cuatro años.

Sin embargo, la misma institución reveló que la decisión depende de ella y al ejercicio de su derecho a morir dignamente.

La EPS se puso en contacto con María Consuelo para conocer cuál era su situación y verificar la información. Ya que esta respuesta llegó luego de que el caso comenzó a difundirse.

Por último, la propia institución afirmó su compromiso con garantizar la atención a María Consuelo y acompañarán la decisión libre y autónoma que llegue a tomar.

¿El papa Francisco habría influido en la decisión de María?

En 2017 el papa Francisco visitó Colombia y tuvo un encuentro con María Consuelo.

Según cuenta, en esa visita el pontífice le pidió a María Consuelo que no realizara el procedimiento de la eutanasia y que mantuviera la esperanza.

“Cuando él me dijo: ¿Me prometes que no te vas a aplicar la inyección de la eutanasia? Yo le respondí que se lo prometía”, contó la mujer de 58 años.

El papa Francisco le habría dicho que era una promesa de Dios y que Colombia le ayudaría; sin embargo, María Consuelo no recibió la ayuda solicitada para seguir con los tratamientos.

¿Cómo ocurrió el ataque con ácido contra María Consuelo?

Todo comenzó en el 2000 cuando la mujer llegó del municipio de Istmina a Bogotá. Ahí María Consuelo fue atacada con ácido por su exesposo.

Según informan, el hombre no habría aceptado la decisión de María de quedarse a trabajar en Bogotá en lugar de regresar al departamento del Chocó, de donde provenían.

“Cuando abrí la puerta me tiró el ácido (...) yo no sabía que era ácido porque lo tenía en una caneca de aguardiente (...) yo solo pensé que estaba tomando a esa hora de la noche”, relató María Consuelo.

Desde entonces, la vida María Consuelo ha estado en los pasillos de los hospitales tras las operaciones a las que fue sometida luego de los daños sufridos por el ácido.

Ahora María Consuelo necesita tubos para respirar y utiliza una máscara artesanal para cubrir sus heridas. Además, sigue esperando ayuda por parte del gobierno y de centros médicos y si no es así, que le apliquen la eutanasia.

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