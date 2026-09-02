¡La moneda de Trump ya está a la venta! La pieza de 1 dólar tiene su rostro; conoce qué tiene de especial

La Casa de Moneda de Estados Unidos (U.S. Mint) comienza este miércoles 2 de septiembre la venta de una nueva manera de 1 dólar con el rostro del presidente Donald Trump, una pieza creada para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

La moneda forma parte del programa Semiquincentenario de Estados Unidos y estará disponible inicialmente en rollos de 25 piezas y bolsas de 100 monedas. La venta comenzará a las 12:00 horas, tiempo del Este, es decir a las 10:00 horas tiempo de la Ciudad de México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Available for purchase today at 12PM ET: 2026 President Donald J. Trump $1 Coin. These coins are also in circulation, so check your pocket change. Collect them today! #CoinCollecting #America250https://t.co/g4eJes21ER pic.twitter.com/4OqkQ2sa9W — United States Mint (@usmint) September 2, 2026

¿Cuánto cuesta la nueva moneda de Trump?

Aunque cada pieza tiene un valor nomila de 1 dólar, la U.S. Mint comercializa los productos para coleccionistas por encima de ese valor. El rollo de 25 monedas cuesta 61 dólares, mientras que la bolsa con 100 piezas tiene un precio de 154.50 dólares. Durante las primeras 24 horas, solo se permitirá un máximo de dos pedidos por domicilio.

The 2026 President Donald J. Trump $1 Coin is officially in circulation and available for purchase today at 12 PM ET. 🇺🇸



Purchase here: https://t.co/Qx6m0tG7BX pic.twitter.com/2EonH9ggCw — Treasury Department (@USTreasury) September 2, 2026

¿Cómo es la moneda con el resto de Trump?

El anverso de la moneda con el rostro de Trump muestra precisamente un retrato del magnate republicano, acompañado de las leyendas “Liberty”, “In Good We Trust” y “1776-2026″.

En el reverso aparecerá el Sello Presidencial de Estados Unidos, con el águila y un escudo que incluye el número 250, en referencia al aniversario de la nación.

Un detalle que podría despertar especial interés entre los coleccionistas es que 250 mil monedas fueron acuñadas el 4 de julio con una marca especial “July 4th”. Estas piezas fueron distribuidas aleatoriamente dentro de los rollos y las bolsas.

La moneda ha generado controversia porque Trump es un presidente en funciones algo poco habitual en el dinero estadounidense; ¿qué opinas de un presidente vivo aparezca en una moneda de circulación?

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.