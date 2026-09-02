El lado oscuro de los medicamentos para bajar de peso: Brasil investiga más de 80 muertes

La fiebre por los medicamentos para bajar de peso ya provocó una creciente preocupación sanitaria en Brasil, donde las autoridades detectaron un fuerte aumento del contrabando de tratamientos de la familia de los agonistas GLP-1, como tirzepatida y semaglutida.

Uno de los casos más llamativos ocurrió en abril, cuando agentes aduanales encontraron más de 2 mil 500 dosis de tirzepatida, principio activo de Mounjaro, escondidos dentro de frascos de dulce de leche y abordo de un autobús procedente de Praguay.

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Una consumidora se inyecta un fármaco GLP-1 para perder peso. FOTO DE ARCHIVO: Una mujer se inyecta Zepbound, un fármaco GLP-1 para la pérdida de peso, en su casa de Memphis, Tennessee (EE. UU.), el 30 de julio de 2026. REUTERS/Karen Pulfer Focht/Foto de archivo (Karen Pulfer Focht/REUTERS)

¿Qué está pasando con los medicamentos para adelgazar?

Las autoridades de Brasil también han encontrado medicamentos ocultos en tubos de escape de vehículos, además de en suelas falsas de zapatos, mientras las incautaciones de productos ilegales con GLP-1 pasaron de 609 unidades en 2024 a 60 mil 7787 en 2025.

El problema ocurre en un mercado que crece rápidamente y es que conforme a Euromonitor International, alrededor de 5.5% de la población brasileña utiliza GLP-1, por encima del promedio mundial de 3.7%.

Brazilian seizures of illegal GLP-1 weight-loss drugs are soaring, and health officials worry the country may be one of the most exposed to the drugs' unintended consequences, as customers are driven toward the cheaper, smuggled and unapproved injections https://t.co/BuyDnFWNOb pic.twitter.com/Mvt23SIepX — Reuters (@Reuters) August 31, 2026

Muertes por consumo de medicamentos para adelgazar en Brasil

Entre 2028 y mediados de agosto de 2026, las autoridades registraron 83 muertes bajo investigación y más de 3 mil 600 complicaciones relacionadas con medicamentos para combatir la obecidad y bajar de peso; más de 60% de estos reportes ocurrieron durante 2025 y 2026.

Expertos citados por la agencia Reuters advierten que el almacenamiento inadecuado, la exposición al calor y el uso sin supervición médica puede incrementar los riesgos.

Además, los medicamentos GLP-1 pueden provocar efectos adversos graves, entre ellos pancreatitis aguida e hipoglucemia, especialmente cuando se utilizan incorrectamente.

Aunque estos medicamentos prometen una nueva opción para combatir la obecidad, el mercado clandestino abre una pregunta: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para perder peso rápidamente?

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