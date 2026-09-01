Daniel Ortega se enquista aún más en el poder; aprueban reforma que excluye a la oposición de las elecciones en Nicaragua

El Congreso de Nicaragua, bajo control total del oficialismo, aprobó este martes una reforma constitucional que prohíbe a los partidos de oposición participar en las elecciones y extiende el mandato presidencial de seis a siete años.

La reforma, respaldada por los copresidentes Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, superó su primera votación en la Asamblea Nacional.

Murillo anunció el lunes que la enmienda será ratificada en una segunda votación a partir del 18 de enero, ya que la ley nicaragüense exige que los cambios constitucionales sean aprobados en dos sesiones legislativas distintas antes de entrar en vigor.

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La reforma también extiende los mandatos de los copresidentes y de otros funcionarios electos, así como de los jefes del ejército y la policía, de seis a siete años.

¿Por qué Nicaragua no tiene oposición?

“Aprobadas de forma unánime”, dijo el presidente del órgano parlamentario, Gustavo Porras, tras la votación general del articulado en una sesión especial celebrada frente a la catedral de León, 90 km al noroeste de Managua.

Ortega, de 80 años, y Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

La pareja presidencial, en el poder desde hace casi dos décadas, considera que esas manifestaciones fueron un “intento de golpe de Estado” patrocinado por Estados Unidos, que tilda al gobierno de “dictadura”.

Luego de esas movilizaciones, miles de nicaragüenses se exiliaron, entre ellos dirigentes opositores, intelectuales y religiosos que fueron despojados de su nacionalidad acusados de “traición a la patria”.

Debido a ello, la oposición es prácticamente nula en el país.

Sus dirigentes en el exilio advierten que la exclusión de los comicios busca garantizar la sucesión del poder en la familia Ortega-Murillo, pues el mandatario padece lupus y problemas renales.

El 19 de julio, Ortega declaró públicamente que “no habrá más elecciones” en Nicaragua para evitar que la oposición “tome el poder” nuevo.

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