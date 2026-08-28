Donald Trump anuncia histórico acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela

En lo que consideró como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”, Donald Trump anunció que Estados Unidos tomó control sobre más de 65 mil millones de barriles de petróleo de las reservas en Venezuela.

Este acuerdo fue anunciado por el presidente Donald Trump a través de su red social, el cual implica una alianza con empresas privadas para hacerse con el petróleo venezolano.

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Acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela por petróleo

Donald Trump aseguró que la negociación y estructuración de este acuerdo estuvieron a cargo del secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Además, el presidente de Estados Unidos detalló que su nación ahora tendrá el doble de reservas de petróleo y esto beneficiará el precio de la gasolina para los habitantes estadounidenses.

“Esta histórica transacción duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadunidenses a largo plazo”, explicó Trump.

🚨 BREAKING NEWS pic.twitter.com/vkRV9oOetV — Department of State (@StateDept) August 28, 2026

También, el mandatario afirmó que el acuerdo al que llegaron beneficiará y fortalecerá la relación entre Estados Unidos y Venezuela.

“Esta transacción fortalecerá enormemente la ya creciente relación entre Venezuela y Estados Unidos. Gracias por su atención a este asunto tan innovador”, concluye Donald Trump en su publicación.

Delcy Rodríguez celebra el acuerdo entre Venezuela y Estados Unidos

Asimismo, Delcy Rodríguez, mandataria del país sudamericano, celebró este acuerdo ya que se prevé un incremento en la producción de petróleo para Venezuela.

De igual manera, Delcy Rodríguez agradeció a Marco Rubio y Donald Trump por este pacto ya que se busca “consolidar al país como potencia energética” y así, obtener un crecimiento económico.

“Se contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un potencial probado de 65 mil millones de barriles de petróleo, una inversión de más de 100 mil millones de dólares”, señala en un comunicado la mandataria.

Venezuela anuncia un histórico acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos, que tendrá un impacto significativo en el renacimiento de nuestra nación. pic.twitter.com/aIogqZOVA4 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) August 29, 2026

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