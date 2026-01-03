Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia el mar de Japón

Corea del Norte lanzó un misil balístico al mar de Japón, en lo que aparentemente es una prueba de armamento militar, de la cual no hicieron aviso a sus países vecinos y provocó alerta en miles de personas.

El Ministerio de Defensa de Japón informó que el misil fue lanzado por el ejército coreano y que, hasta ahora, no se reportan daños ni heridos. Por su parte, Corea del Sur fue el primer país en reportar el lanzamiento, asegurando que tuvo lugar durante las primeras horas del domingo 4 de enero.

An object that may be a ballistic missile has been launched from North Korea. JMOD/JSDF will provide updates as soon as further information becomes available. — Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) January 3, 2026

De acuerdo con la agencia de AP, experos señalan que Corea del Norte ha intensificado las pruebas de armas para mostrar sus logros antes del próximo congreso del Partido de los Trabajadores, evento especial que no ocurría desde hace 5 años. Sin embargo, también señalan que probar estas armas en el contexto de actividad militar de Estados Unidos en Venezuela también puede entenderse como un mensaje.

¿Qué es un misil balístico?

Se trata de una de las armas militares más importantes que se han desarrollado en los últimos años, como un "vehículo" de largo alcance, que sigue una trayectoria predecible y que se lanza fuera de la atmósfera terrestre, aprovechando la gravedad y la inercia, para impactar objetivos de gran escala.

Un misil balístico sale a propulsión, vuela por encima de la atmósfera, y después vuelve a entrar a gran velocidad, usando sistemas de guía de alta precisión.

